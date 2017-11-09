Orange تتوج بجائزة “أفضل ناقل اتصالات صوتية عالمي في مبيعات الجملة 2017”

أعلنت Orange العالمية للناقل الخلوي “Orange International Carriers” عن تحقيق إنجاز مهم خلال حفل توزيع جوائز ناقل الاتصالات العالمي “Global Carrier Awards” لهذا العام، حيث حصلت على لقب “أفضل ناقل اتصالات عالمي للخدمات الصوتية في مجال البيع بالجملة”.

وتعد “جوائز ناقل الاتصالات العالمي” الحدث الأكبر والأهم في مجال اتصالات البيع بالجملة، كما أنها جزء من الحدث السنوي “Capacity Europe” والذي تم عقده في مدينة لندن هذا العام.

يذكر أنه وأثناء منح Orange لقب “أفضل ناقل اتصالات عالمي للخدمات الصوتية في مجال البيع بالجملة”، أثنى الحكام على جودة خدماتها ومنتجاتها الصوتية المتعددة.

وقد تم اختيار الفائزين عن كل فئة من قبل لجنة تحكيم تضم ما يزيد عن 20 شخصاً، وتشمل محللين وخبراء في الصناعات وفريق التحرير لدى “Capacity Europe”.

وتعليقاً له على هذا النجاح، قال بيير لويس دي غويبون، الرئيس التنفيذي لشركة Orange العالمية للناقل الخلوي “Orange International Carriers”: “حصلنا على هذه الجائزة بفضل فريق Orange، ويسرني أن أتقدم منهم بالشكر على عملهم الدؤوب وتفانيهم، وتعكس هذه الجائزة التزام Orange بالحفاظ على الجودة العالية في صناعتها وتفانيها بتقديم خدمة زبائن مميّزة، وأنا على ثقة بأن ذلك يجب أن يكون في صدارة أولويات أي ناقل اتصالات في العالم”.