Orange الاردن تقدم منحة لتطوير عملية التأهيل المهني في الأردن

اعلنت شركة Orange الأردن مؤخرا عن تقديمها منحة تمويلية قيمتها نصف مليون دينار ضمن مشروع Orange الاردن للطاقة الشمسية في منطقة المفرق التنموية، لإنشاء مركز التميز الاردني الالماني للطاقة الشمسية .

وقال رسلان ديرانيه نائب الرئيس التنفيذي/المدير التنفيذي للمالية في ” Orange الاردن”، ان المنحة ستوجه لتأهيل وتجهيز مركز التميز الاردني الالماني للطاقة الشمسية بالتنسيق مع شركة تطوير المفرق والشركة الوطنية للتدريب والتشغيل، وذلك بهدف استغلال طاقات وإمكانات الشباب الأردني، وتأهيلهم من خلال التدريب المهني، وتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من الانخراط في سوق العمل وفق أحدث المعايير والخبرات العالمية وتعزيز فرص التدريب والتشغيل للتخفيف من البطالة وزيادة مشاركة الشباب في سوق العمل.

واكد ان ““Orange الاردن ملتزمة بتقديم الدعم المباشر وغير المباشر للأحداث والفعاليات والمبادرات والبرامج التي تساعد في تحقيق التنمية المستدامة في الأردن وتقديم الدعم لكافة شرائح المجتمعات التي تعمل بها.

ولفت الى انه وفي اطار خطة الشركة الاستراتيجية “Essentials 2020” قدمت هذه المنحة من خلال اعلان الشركة العام الماضي عن مشروعها الخاص لتوليد حاجتها من الكهرباء عبر الطاقة المتجددة، من خلال انشاء ثلاثة محطات للطاقة الشمسية موزعة في محافظات المملكة، و يعد المشروع اعلاه احدها بحيث سيتم الربط على محطة تحويل المفرق التنموية التابعة لشركة الكهرباء الوطنية (NEPCO) ,للتحول إلى الطاقة المتجددة ودمجها في صميم عملياتها المختلفة وما يعكسه هذا المشروع من تحقيق لرؤيا سيد البلاد في الاستراتيجية الوطنية للطاقة و رفع نسبة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة المحلية في خليط الطاقة الكلي للمملكة وآثار ايجابية على البيئة والمجتمع المحلي

وأقيم المركز على مساحة تبلغ عشرة دونمات ويتضمن ثلاث مباني بمساحة 2400 متر مربع تم تخصيصها من قبل شركة تطوير المفرق، بهدف تدريب وتأهيل الشباب الاردني في مجال الطاقة المتجددة والشمسية، حيث سيتم التدريب وفق مناهج تم تصميمها من قبل خبراء دوليين وبأحدث المعايير الدولية .