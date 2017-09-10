Orange الأردن مزوّد لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجامعة الحسين التقنية

وقعت Orange الأردن مؤخراً اتفاقية مع جامعة الحسين التقنية، أصبحت بموجبها المزوّد لحلول وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للجامعة. وخلال حفل التوقيع الذي أقيم في حرم الجامعة في مجمع الملك الحسين للأعمال، وقّع الاتفاقية كل من رئيس جامعة الحسين التقنية، معالي الدكتور لبيب خضرا والرئيس التنفيذي لدى Orange الأردن السيد جيروم هاينك، وذلك بحضور المدير التنفيذي للقطاع المؤسسي والشركات في Orangeالأردن، المهندس سامي سميرات وعدد من المسؤولين من كلا الطرفين.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم Orange الأردن بتزويد جامعة الحسين التقنية بباقة من خدمات الاتصالات المتكاملة، والتي تشمل خدمة مركز استضافة البيانات الذي من شأنه الحفاظ على استمرارية تدفق البيانات وحمايتها واستضافة خوادم الزبائن وتخزين بياناتهم وذلك بتوفر مصادر طاقة وبنية تحتية متكاملة بالإضافة الى خدمات إنترنت ذات جودة عالية وبأعلى معاير الأمان العالمية، وذلك انطلاقاً من سعي Orange الدائم لتقديم منظومة حديثة تواكب فيها آخر مستجدات عالم الاتصالات.

وخلال مراسم توقيع الاتفاقية، أعرب الدكتور لبيب خضرا رئيس جامعة الحسين التقنية عن شكره لجهود orange الأردن ودعمها للجامعة وأكد على أهمية الاتفاق وما سينتج عنه من تطوير لبنية الاتصالات التحتية وخدمات الإنترنت في الجامعة، مؤكداً أن الجامعة تسعى لتوفير كل ما يلزم من معدات وأجهزة حديثة تساهم في رفع كفاءة طلابها.

وعقب توقيع الاتفاقية، شدد هاينك عل دور Orange الأردن في دعم القطاع التعليمي من خلال توفير أفضل وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات بما يتوئم مع التطورات الديناميكية التي يمتاز بها هذا القطاع، قائلاً :”نحن سعداء بتعاوننا مع جامعة الحسين التقنية، وذلك من خلال توفير حلول اتصالات تساعد الشباب الأردني الموهوب، الذي سيقود عملية التنمية الاقتصادية القائمة على المعرفة. وأكد هاينك أن الخدمات التي ستوفّرها الشركة لطلبة الجامعة ستقدم فروقاً إيجابية في مسيرتهم العلمية والتقنية، وستبقيهم على اتصال دائم بكل ما هو ضروري لهم.”

وأكد سميرات المدير التنفيذي للقطاع المؤسسي أنOrange الأردن فخورة بهذه الشراكة التي تؤكد أنOrange الأردن مشغلاً عالمياً بروح محلية، يتفهم احتياجات المؤسسات التعليمية ويلبّيها، من خلال توفير خدمات اتصال وتكنولوجيا معلومات لا مثيل لها وبأحدث التقنيات، كما تحرصOrange الأردن على تعزيز نوعية التعليم المقدمة للشباب في المملكة، خاصة في هذا العصر الرقمي الذي يتطلب سرعةَ عاليةَ في الأداء ودعماً مستمراَ للابتكار.

يذكر أن الجامعة الحسين التقنية التي تم تأسيسها من قبل مؤسسة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني العام بداية العام الحالي، قد فتحت أبوابها للتسجيل بدءًا لاستقبال طلبة العام الدراسي الحالي 2017-2018، وتقدم الجامعة درجة البكالوريس والدرجة الجامعية المتوسطة في تخصصات الهندسة وعلوم الحاسوب.