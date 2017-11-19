Orange الأردن راعي الاتصالات الحصري للمؤتمر الإقليمي حول السياحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

عُقد مؤخراً المؤتمر الإقليمي حول السياحة في مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد كانت Orange الأردن راعي الاتصالات الحصري، وجاء هذا المؤتمر الذي استمر يومين تحت عنوان “التنافسية من أجل النمو المستدام”، وكان برعاية معالي رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، وبتنظيم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية، وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وأمانة عمّان الكبرى، وبدعم تقني من منظمة السياحة العالمية، وقد شارك به مجموعة من الوزراء، الخبراء، الباحثين ورجال الأعمال من قطاعات مختلفة.

وقال مدير إدارة الاستراتيجية في Orange الأردن، السيد ميدريك شوميل خلال مشاركته في المؤتمر “نعتبر أنفسنا في Orange الأردن شركاء في تطوير المدن ودعم الاقتصاد عن طريق تهيئتها سياحياً، حيث أننا نحرص على أن نكون جزءاً أساسياً من الأحداث المهمة التي تسعى لإبراز المملكة كوجهة سياحية مميّزة، الأمر الذي يتماشى مع مبادئنا الهادفة لتقديم خدمات اتصالات متكاملة، يتمكن من خلالها زبائننا من قطاع الأعمال (مجموعة من الفنادق والمؤسسات الرائدة في قطاع الفندقة والسياحة) من تزويد الزوار بأفضل الخدمات وأكثرها موثوقية، مما سينعكس إيجاباً على تجربتهم خلال تجوالهم في أنحاء المملكة، وبالتالي تطوير قطاع السياحة في الأردن”.

وأضاف “نهتم بأن نكون أقرب إلی تلبية جميع احتياجات زبائننا من زوار المملكة وتقديم خدمات لا تضاهى وبتقنية عالية بالإضافة إلى تعزيز مكانة Orange الأردن كمزوّد الاتصالات المفضل للزوار أثناء تواجدهم في المملكة، وفي هذا الصدد قمنا بتطوير البنية التحتية لشبكات الجيل الرابع4G) ) والفايبر (الألياف الضوئية للمنزل والألياف الضوئية للأعمال)، لإيماننا بأن شبكات الجيل القادم هي في الأساس حقبة جديدة من الشبكات وستمثّل مستقبل الاتصال في المملكة، الأمر الذي يتماشى مع استراتيجيتنا الخمسية Essentials 2020 التي تتمحور حول تقديم كل ما هو ضروري لكافة شرائح المجتمع”.

وتأتي رعاية Orange الأردن لهذا المؤتمر الإقليمي كجزء من سعيها المتواصل لتطوير نموذج السياحة في المملكة وتوفير تجربة سياحية فريدة للزوار، حيث تقوم برعاية عدد من النشاطات والفعاليات المختلفة، الأمر الذي يساهم في زيادة النمو الاجتماعي والاقتصادي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.