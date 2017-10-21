Orange الأردن راعي الاتصالات الحصري للأسبوع الفرنسي

شاركت Orange الأردن بالأسبوع الفرنسي في الأردن الذي اقيم مؤخرا للسنة الثانية على التوالي، والذي افتتح تحت رعاية وزيرة السياحة والآثار لينا عناب و بحضور السفير الفرنسي في الأردن ، السيد ديفيد برتولوتي و رئيس مجلس ادارة كافراج عقل بلتاجي و الرئيس التنفيذي لــ Orange الاردن جيروم هاينك، في منطقة البوليفارد,

كما قدمت الشركة الرعاية الحصرية للاتصالات للاسبوع الفرنسي الذي تستمر فعالياته ما بين 15-22 تشرين الأول الجاري، ويتم خلاله استعراض الأنشطة الثقافية، الرياضية، التعليم، الموسيقى، الطهي ونمط الحياة الفرنسي من خلال تحويل بوليفارد العبدلي إلى سوق فرنسي تقوم الشركات الفرنسية العاملة في الاردن بعرض خبراتها و منتجاتها أمام الاردنيين.

وفي نفس السياق، رعت Orange الأردن مهرجان الهيب هوب الفرنسي “French Touch Hip-Hop Festival” الذي يقام لأول مرة في االمملكة، وبتنظيم من المعهد الفرنسي في الأردن، خلال الفترة ما بين 18 -22 تشرين الأول. وتضمن المهرجان عروض رقص موسيقى الهيب هوب بأداء من شباب أردنيين وفرنسيين موهوبين، بالإضافة لورش عمل ومسابقات ممتعة، والعديد من الأنشطة والفعاليات الأخرى التي امتعت الفئة الشبابية، واستحوذت على اهتمامهم.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ Orange الأردن جيروم هاينك ان الشركة تسعى على الدوام لان تكون جزءاً لا يتجرأ من هذه الفعاليات وما يشابهها و التي من شأنها تطوير التبادل الفكري والمشهد الفني في المملكة.

وقال “نحن في Orange الأردن فخورون برعايتنا ومشاركتنا في الأسبوع الفرنسي في الأردن للسنة الثانية على التوالي، كما أننا سعداء برعايتنا لمهرجان الهيب هوب “French Touch Hip-Hop Festival الذي يقام لأول مرة في المملكة”, شاكرا المعهد الفرنسي على هذه المبادرة التي تهدف إلى تشجيع المواهب الشبابية وتعزيز التبادل الفكري الفني بين الحضارات المختلفة,

وتأتي مشاركة Orange الأردن بجناح خاص بها، استعرضت من خلاله التقنيات والتكنولوجيات الحديثة، كجهاز الواقع الافتراضي الترفيهي، كما أقيمت مسابقات وألعاب ترفيهية من خلالها منحت الزائرين العديد من الجوائز المميّزة.

كما تسعى Orange الأردن لتوفير مجتمع أكثر اتصالاً، فإنها تلتزم بتقديم الدعم المباشر وغير المباشر للأحداث والفعاليات والمبادرات التي تهدف لضمان التنمية المستدامة في الأردن. واستناداً لاستراتيجيتها الخمسية “Essentials2020” وخطتها للمسؤولية المجتمعية المؤسسية، مؤكدة دعمها المتواصل للأحداث التي تعزز الروابط المحلية وربط الأردنيين مع العالم، فضلاً عن دعم المواهب الشبابية المحلية التي ستسهم بتطوير المشهد الفني والثقافي.