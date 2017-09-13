Orange الأردن تنظم حفل استقبال لمستشاري Blue Ocean Council والرياديين المنضمين للموسم الرابع من برنامج BIG

في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين Orange الأردن وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، والمتعلقة بمجلس Blue Ocean Council الاستشاري التابع للجمعية، نظمت Orange الأردن حفل استقبال لتعريف الرياديين المنضمين للموسم الرابع من برنامج BIG باستشاريي المجلس الذي يتكون من شبكة من الموجّهين والمرشدين المتطوعين من أعضاء جمعية “انتاج”، تم تشكيله سابقاً من قِبل الجمعية لدعم جميع الأفراد الرياديين والشركات المعنيّة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وخلال حفل الاستقبال الذي أقيم في منصة BIG التابعة لـ Orange الأردن، قامت مديرة إدارة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية والريادة لدى Orange الأردن، رنا دبابنة بإلقاء كلمة ترحيبية، تلاها عرض للمشاريع الريادية المنضمة للموسم الرابع، وقام الرئيس التنفيذي لجمعية “إنتاج”، المهندس نضال البيطار باستعراض الخدمات الإرشادية التي يقدمها المجلس، كما التقى الرياديون بالاستشاريين في آخر الجلسة لمناقشة مشاريعهم.

هذا ويعتبر مجلس Blue Ocean Council، إحدى المبادرات التي أطلقتها جمعية “إنتاج” بهدف توجيه النصح والإرشاد للشركات الريادية الناشئة والمختصة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة. يُذكر أنOrange الأردن كانت قد دخلت الشراكة خلال الموسم الثالث من برنامج BIG في العام الماضي.

وقالت دبابنة: “نحن فخورون جداً بالشراكة التي جمعتنا منذ عام مع مجلس Blue Ocean Council وها نحن معهم للموسم الثاني على التوالي، حيث تمكّن الرياديون في الموسم الثالث من برنامج BIG من الاستفادة من خبرات الاستشاريين في المجلس، ونحن على ثقة بأن الخبراء سيقدمون نفس التجربة التي ستعود على الرياديين خلال الموسم الرابع بنفس حجم الاستفادة”. وأكدت دبابنة على سعي Orange الأردن المتواصل في تطوير مستقبل الأردن الاجتماعي والاقتصادي والاستمرارية بإضافة النشاطات والمبادرات التي ستثري برنامج BIG في المواسم المستقبلية.

ومن جانبه، قال البيطار: “نحن سعداء بأن نكون شركاء مع Orange الأردن للموسم الثاني على التوالي، ونأمل بأن تعود خبرات مستشارينا بالفائدة على جميع الرياديين خلال الموسم الرابع من برنامج BIG. ونتقدم بالشكر لـ Orange الأردن على دعمها المتواصل للرياديين”.

تركز Orange الأردن من خلال برنامج BIG على دعم وتطوير نمو الشركات الناشئة التي تتطلب استعداداً لتحقق نجاحاً أكبر في الأسواق، وقد انبثق برنامج BIG من استراتيجية Orange الأردن الخمسيةEssentials2020، ليعكس بشكل جلي التزامها كمزوّد اتصالات متكامل ومسؤول تجاه تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي من خلال العمل لتحقيق النجاحات على مستوى كافة الشرائح من أبناء المجتمع.

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