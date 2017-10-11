Orange الأردن تنشئ مساحة ترفيهية لموظفيها

أنشأت Orange الأردن مساحة ترفيهية لموظفيها تحت اسم “The Hub”، تزامنا مع انتقالها الى مقرها الجديد في البوليفارد الذي تبلغ مساحته 10.870 متراً مربعاً.

ويضم “The Hub” مجموعة من الألعاب المتنوعة ومساحة مخصصة للقراءة، تحتوي على كتب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى كشك المعرفة “e-Kiosk”الذي يقدم للموظفين تجربة تدريب إلكتروني مميّزة وفريدة من نوعها.

وجاء إنشاء “The Hub” كجزء من ثقافة Orange الأردن الداخلية المميّزة والتي تضع موظفيها في صميم اهتماماتها، كما ان هذه المساحة تتماشى مع أحد ركائز الشركة واستراتيجيتها الخمسية Essentials 2020، والمعتمدة على بناء نموذج وظيفي رقمي متطور يتمحور حول الموظفين، حيث تحرص الشركة على تجسيد روح التعاون، والعمل الجماعي والأجواء الودية النابعة من الانفتاح الفكري الذي يقدم أفضل أساليب العمل وأكثرها تطوراً، بنظام رقمي متكامل مبني على التكنولوجيا والتقنيات الحديثة.

وكانت Orange الأردن قد نالت على شهادة “أفضل صاحب عمل” للعام 2017 من قبل مؤسسة ومعهد صاحب العمل الأفضل العالمي. وانعكس ذلك من خلال عمليات الشركة المختلفة في عدد من الدوائر، كاستخدام غرف الاجتماعات الذكية، الألواح الذكية والحجز الإلكتروني المسبق بالإضافة إلى التوقيع الإلكتروني.