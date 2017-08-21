Orange الأردن تكرّم أوائل المملكة في التوجيهي لكافة المحافظات والتخصصات

تقديراً من Orange الأردن لجهود ومثابرة طلبة التوجيهي خلال العام الدراسي وتفوقهم بأعلى الدرجات، كرّمت الشركة مؤخراً أوائل الثانوية العامة للعام الحالي 2017 من جميع المحافظات وبمختلف الفروع والتخصصات.

و قدمت Orange الأردن لأوائل تخصصات الثانوية العامة الذين بلغ عددهم 9 طلاب، خط Orange 15 مدفوع لمدة 5 سنوات بما قيمته 1180 دينار شامل الضريبة لكل طالب، بالإضافة إلى جهاز سامسونج J5 Pro مقدم من شركة سامسونج الكترونيكس المشرق العربي، و تم ذلك خلال استضافتهم في برنامج يسعد صباحك على التلفزيون الاردني.

كما قامت بتكريم الأول على كل محافظة والبالغ عددهم 13 طالب عبر تقديم جوائز بقيمة 4180 دينار لكل طالب تشمل

3000 دينار جائزة نقدية وخط Orange 15 مدفوع لمدة 5 سنوات خلال استضافتهم في برنامج حلوة يا دنيا على تلفزيون رؤيا.

و هنأ نائب الرئيس/ المدير التنفيذي للمالية لدى Orange الأردن رسلان ديرانيه الطلاب المتفوقين على جهودهم الدؤوبة والتي أدت إلى إحراز هذه النتائج المثالية، وقال :”يسعدنا أن نقدم لمتفوقي الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي الجوائز كتشجيع لهم لمواصلة المثابرة على الدراسة خلال المرحلة الجامعية.

وأكد على حرص Orange الأردن على استمرارية دعم الأجيال القادمة من الشباب الأردنيين الموهوبين باعتبارهم الطليعة التي ستقود التحول نحو النمو والتطور المستقبلي ذلك أن التعليم ركيزة التنمية الاولى لأي مجتمع.

من جانبها أكدت نائلة الداود، المدير التنفيذي للتسويق- وحدة المستهلك في Orange الاردن أن هذا التكريم جاء تماشياً مع استراتيجية الشركة للمسؤولية المؤسسية المجتمعية والمنبثقة عن استراتيجيتها الخمسية Essentials 2020 حيث تسعى Orange الأردن لتأدية دورها في خدمة مختلف القطاعات والفئات المجتمعية، بالتركيز على القطاع التعليمي والشباب بشكل أساسي، الأمر الذي سيؤدي إلى رفد المملكة بالمزيد من الكفاءات والأفراد المنتجين وإحداث الفوارق الإيجابية في المجتمع.

يذكر بأن Orange الأردن تحرص على ابتكار وتنفيذ برامج و مبادرات تعود بالفائدة المباشرة على مختلف قطاعات المجتمع التي يقف التعليم في مقدمتها.