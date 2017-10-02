Orange الأردن تقدم مجموعة من خدمات الاتصالات المتكاملة للطفل الخوالدة

استقبل رسلان ديرانية نائب الرئيس التنفيذي/ المدير التنفيذي للمالية في Orange الأردن الطفل ابراهيم الخوالدة، الذي حظي بلفتة كريمة من جلالة الملك عبد الله الثاني مؤخراً، بأن استقبله ومنحه علاجاً مجانياً للمشكلة التي يعاني منها في قدمه.

وقدمت Orange الأردن للطفل الخوالدة باقة متكاملة من خدمات الاتصالات، حيث أهدته هاتف خلوي مع خط Orange 15، مدفوع لمدة عامين ليبقى على تواصل مع عائلته وأحبائه، كما منحته جهاز Tablet مع اشتراك خط إنترنت 4G، وسيتم تحميل منهجي الصف الرابع والخامس عليه ليتمكن الطفل الخوالدة من متابعة مواده الدراسية طيلة فترة علاجه.

ويأتي دعم Orange الأردن للطفل إبراهيم الخوالدة اقتداءً بخطى جلالة الملك عبد الله الثاني وتقدير منها لشجاعة الطفل الخوالدة وصبره، والتزاماً من الشركة بتأدية واجباتها الإنسانية لمثل هذه الحالات التي هي أساس في مشاريعها المتعلقة بالخدمات المجتمعية، حيث تقوم بتطبيق استراتيجيتها للمسؤولية المؤسسية المجتمعية، المستلهمة من أهم أهداف استراتيجيتها الخمسية Essentials 2020، والتي تضع بدورها خدمة المجتمع بمختلف قطاعاته وشرائح أبنائه في صميم عملها وكمحور أساسي خلال تنفيذ خططها ومبادراتها.

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