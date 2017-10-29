Orange الأردن تقدم لزبائنها فرصة الحصول على أحدث منتجات Apple بأفضل العروض

قدمت Orange الأردن مؤخراً أفضل عروض اقتناء منتجات Apple للزبائن، والتي تشمل جهاز iPhone 8 وiPhone 8 Plus الجديدين، وذلك لمنح زبائنها تجربة رقمية لا تضاهى.

هذا وتوفر Orange الأردن خيارين للحصول على أحدث منتجات Apple، حيث يقدم الخيار الأول للمشتركين فرصة الحصول على جهاز iPhone 8 64 GB مجاناً في حال اشتراكهم بخط Orange 60 iPhone المدفوع لاحقاً والذي يوفر دقائق غير محدودة على شبكة Orange الأردن وشبكة الوطنية في فلسطين، ودقائق مرنة لإجراء مكالمات محلية على الشبكات الأخرى، فضلاً عن 180 دقيقة دولية و180 دقيقة تجوال واردة، وسعة بيانات تبلغ 75 جيجابايت، بالإضافة إلى خصم أجهزة بقيمة 600 دينار أردني، وذلك عند الالتزام لمدة سنتين وباشتراك شهري تبلغ قيمته 60 ديناراً غير شامل الضريبة.

أما الخيار الثاني، فيمكّن المشتركين من استبدال أجهزتهم بجهاز iPhone 8 أوiPhone 8 Plus الجديدين مع حصولهم على خصم كبير، بشرط أن يكون الجهاز المستبدل من نوع iPhone. ويمكن لزبائن Orange الأردن الاستفادة من أحد هذين الخيارين من خلال أي من المعارض الذكية : معرض الصويفية الذكي، معرض كبار الزبائن Elite Shop””، عبدون Flagship، الجاردنز والعبدلي.

وتأتي هذه الخطوة من Orange الأردن تجسيداً لأهم أهداف وطموحات استراتيجيتها الخمسية Essentials 2020 والتي تتمحور حول منح الزبائن تجربة رقمية لا تضاهى وتحقيق نقلة نوعية في مجال تقديم المنتجات والخدمات في معارضها.

يذكر أن العروض المختلفة التي تطلقها Orange الأردن تأتي اعتماداً على مبدأ “الاستماع والاستجابة” بشكل أفضل؛ حيث لا تستمع Orange الأردن فقط لاحتياجات زبائنها، بل ولاحتياجات المجتمع ككل، من أجل تقديم حلول فريدة ومبتكرة تلائم حاجات المستهلكين من مختلف الشرائح وتسهيل حياتهم بكافة تفاصيلها.