Orange” “الأردن تقدم دعمها لتسليم 13 مسكن في “الجيزة والموقر”

في إطار دعمها للمبادرة الملكية السامية لإسكان الأسر العفيفة في لواءي الجيزة والموقر، ساهمت Orange الاردن في انشاء 13 مساكنا من خلال المشاركة في بنائها وتجهيزها بسخانات شمسية ووحدات إنارة موفّرة للطاقة، بهدف تخفيض قيمة فاتورة الكهرباء على هذه الأسر، وغيرها من المستلزمات المعيشية، حيث شهدت المبادرة مشاركة واسعة من متطوعي نادي Orange للمسؤولية المؤسسية المجتمعية “نما”.

وكانت Orange الأردن قد شاركت مؤخراً في حفل تسليم الـ 13 مسكناً ضمن المبادرة الملكية ، وذلك بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف، و أمين عام الديوان الملكي رئيس لجنة متابعة تنفيذ المبادرات الملكية يوسف حسن العيسوي ،بالإضافة إلى مجموعة من شيوخ ووجهاء العشائر ومدراء الدوائر والمؤسسات في المنطقتين.

وقد جاء دعم مشروع مساكن الأسر العفيفة في لواءي الجيزة والموقر انبثاقاً من التزام Orange الاردن بمساعدة المجتمعات المحلية على تحسين حياتها والارتقاء بمستوى معيشتها، وتأكيداً على حرص الشركة المستمر على تعزيز الأمن الاجتماعي والاقتصادي عبر التخفيف عن المواطنين الأقل حظاً وذوي الدخل المتوسط والمحدود والمتدني، وتمكينهم من تأمين متطلباتهم بالتركيز على الأساسية منها كالسكن الملائم.

ويذكر أن عدد المستفيدين من مبادرة إسكان الأسر العفيفة التي تم إطلاقها بتوجيهات ملكية سامية العام 2005 نحو ثلاثة الاف أسرة في جميع مناطق المملكة، وتأتي رعاية Orange الأردن ومشاركتها في تلك المبادرة التزاماً منها بتأدية واجباتها الإنسانية تجاه المجتمعات المحلية التي تعمل بها مع التركيز على مختلف محافظات المملكة، الأمر الذي يتماشى مع خطتها للمسؤولية المجتمعية المنبثقة عن استراتيجيتها الخمسية Essentials2020، والتي تهدف إلى تحسين حياة الأفراد على مختلف شرائحهم، وربطهم بكل ما يهمهم.