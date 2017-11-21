“Orange” الأردن تطور شبكتها في محافظة إربد لتوفير خدماتها بجودة عالية

أعلن الرئيس التنفيذي لـ “Orange” الأردن جيروم هاينك عن تنفيذ الشركة لعمليات تطوير على شبكاتها في مناطق مختلفة في محافظة إربد، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في إربد اليوم الاثنين بحضور المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والشبكات والمبيعات الكلية في الشركة المهندس وليد دولات، والمدير التنفيذي للتسويق – وحدة المستهلك نائلة الداوود بالإضافة لعدد من مدراءها وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

وقال هاينك خلال المؤتمر الصحفي أن تطوير شبكة الشركة في محافظة إربد يمثل جزء من خطتها لتطوير شبكة الجيل الرابع لديها في مختلف مدن ومحافظات المملكة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق نهج “Orange” الأردن لتقديم خيارات اتصال أكثر غنى، وانطلاقاً من سعيها المستمر لتقديم التجربة الأفضل لمشتركيها أينما تواجدوا وتوفير خدمات الاتصالات والإنترنت بجودة عالية، مؤكداً عزم الشركة إحراز تقدم رقمي ملموس في جميع مناطق المملكة.

وأشار هاينك إلى أن الشركة ومنذ إطلاق استراتيجيتها الخمسية “Essentials 2020” في عام 2015، ضخت استثمارات كبيرة ستصل إلى 300 مليون دينار في عام 2020، وذلك لتطوير وتحسين البنية التحتية من خلال إطلاق شبكات الجيل القادم التي تشمل الألياف الضوئية الموجهة للمنازل وقطاع الأعمال، فضلاً عن توسيع نطاق تغطية شبكات الجيل الرابع، الأمر الذي سينعكس ايجاباً على تطوير شبكات الخط الثابت والألياف الضوئية، بالإضافة إلى تحسين تغطية وسعة الشبكات الخلوية، وتحويل تجربة مشتركيها لتجربة رقمية.

من جانبه، استعرض دولات تفاصيل الشبكة المحدثة، قائلاً إن الشركة قامت ببناء 46 برجاً جديداً لينضموا إلى مجموعة أبراج الاتصالات المتواجدة حالياً في إربد بالإضافة إلى نقل 15 برجاً إلى مواقع جديدة.

وأشار دولات إلى أنه سيتم تدعيم وتقوية شبكة الجيل الرابع 4G الحالية لإثراء عملية الربط التي ستمكن المشتركين من البقاء على اتصال دائم بالإنترنت وبسرعات فائقة، لافتاً إلى أن الشركة قامت مؤخراً بتصميم عرض خاص لسكان محافظة إربد، لتقدم من خلاله حزم تشمل خدمات صوتية وبيانات إضافية مجانية لإثراء تجربتهم. كما تم أيضاً تحسين شبكة الإنترنت الأرضية فمنذ عام 2016، قمنا بإضافة 21 موقع (ADSL) جديد في مدينة إربد والذي أدى إلى زيادة السرعة بنسبة 50% كما تم ادخال خدمة الألياف الضوئية (Fiber) ابتداء من منطقة الرابية – إربد التي تخدم 4 آلاف منزل ووصولاً لمناطق أخرى في إربد خلال عام 2018 للتمتع بالأنترنت بأعلى سرعات وأفضل خدمة.

ومن جانب آخر، أشارت الداوود بأن الشركة قد قامت بتصميم عروض جديدة استكمالاً لمراحل تطوير شبكتها في إربد، استناداً إلى مبدأ “الاستماع والاستجابة” حيث تقوم الشركة بإجراء دراسات “صوت الزبائن” باستمرار، لمعرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم وبناء على ذلك، تقوم بتصميم أفضل العروض التي تتناسب مع احتياجاتهم وتلبي طلباتهم، بهدف تقديم تجربة اتصال أكثر غنى.

وبينت الداوود “قمنا بتخصيص حزمة خاصة على الخطوط المدفوعة مسبقاً والتي تشمل Orange 7 فما فوق بالإضافة إلى خط حماة الوطن الذهبي، حيث سيحصل مشتركي هذه الخطوط على 500 دقيقة مكالمات على جميع الشبكات و5 جيجابايت للبيانات إضافية مجاناً للاستخدام داخل المحافظة بالإضافة إلى توفير عروض ADSL جديدة، بسرعات عالية وسعات غير محدودة من المزود الأقوى للإنترنت السريع في المملكة، وبأسعار مناسبة جداً تبدأ من 10 دنانير”.

يشار إلى أن Orange الأردن تغطي حالياً 95% من المناطق المأهولة بالمملكة بشبكات الجيل الرابع (4G – LTE)، وتملك 6 آلاف كيلومتر من كوابل الألياف الضوئية المخصّصة للأعمال، كما تقوم حالياً بإضافة ما يزيد عن 700 كيلومتر من كوابل الألياف الضوئية المخصّصة للمنازل.