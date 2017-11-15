Orange الأردن تطلق سلسلة هواتف هواوي Mate 10 وتنفرد بإطلاق حملة اكشط واربح الترويجية

أعلنت Orange الأردن مؤخراً عن إطلاقها أحدث سلسلة من هواتف هواوي، وهي “Mate 10” و”Mate 10 Pro”، وذلك في حفل أقامته الشركة في معرض Orange الذكي بعبدون، بحضور عدد من المدراء التنفيذيين من كلا الشركتين، إضافة لكبار الزبائن وممثلي وسائل الإعلام.

وقال نائب الرئيس التنفيذي/ الرئيس التنفيذي للمالية في Orange الأردن، رسلان ديرانية “نفخر بالشراكة الاستراتيجية التي تجمعنا مع شركة هواوي المرموقة، وكجزء من استراتيجيتنا الخمسية “Essentials 2020” التي تتمحور حول ربط الناس بكل ما يهمّهم، نحرص على أن نكون السبّاقين بإطلاق آخر وأحدث الأجهزة التي توصّلت لها التكنولوجيا عالمياً، بالإضافة إلى سعينا دوماً لسد الفجوة الرقمية بين الأردن والعالم”.

وعبّر المدير التنفيذي للمبيعات/ وحدة المستهلك في Orange الأردن، سامر الحاج عن فخر الشركة بمواصلة شراكتها الاستراتيجية مع شركة هواوي. وقال “من خلال هذه الشراكة الناجحة، ندمج أحدث المنتجات والتقنيات من هواوي بأفضل خدمات الاتصالات من Orange لنقدم بذلك لمشتركينا تجربة تكنولوجية متطورة، تتماشى مع جهود الشركة الرامية إلى إثراء عروضها وحزمها المبتكرة من أجل تزويد المشتركين بكل ما هو ضروري بالنسبة لهم، من حلول وخدمات مبسّطة وشخصية إلى المزيد من المنتجات والفوائد ذات القيمة المضافة”.

ومن جانبه، قال نائب المدير التنفيذي لـ “هواوي موبايل”/ المشرق العربي، معتصم شحادة “إن جهازي “Mate 10″ و”Mate 10 Pro” من هوواوي يمتلكان تقنية الذكاء الاصطناعي والتي تعتبر الأولى من نوعها في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى احتوائهما للنسخة الجديدة من EMUI 8.0 المبنية على أساس أندرويد 8.0 Oreo”، مضيفاً أن هذه التكنولوجيا أدت إلى تحسين “الذكاء” بشكل نوعي في سلسلة أجهزة هواوي الجديدة، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع تفاصيل الحداثة، الرفاهية والمرونة.

واستعرض شحادة أبرز مواصفات سلسلة أجهزة هواوي “Mate 10″، قائلا إنها مدعومة بأول معالج ذكاء اصطناعي Kirin AI وأكبر بطارية في العالم، وبالاعتماد على أحدث التقنيات من حيث السلامة، سرعة الاستجابة، الاتصال، التصوير، البطارية والشاشة.

الجدير ذكره أن جهاز هواوي “Mate 10” متوفر حالياً في معارضOrange الأردن، المعارض الذكية ومتجر Orange الإلكتروني (eShop)، في حين سيتوفر هواوي “Mate 10 Pro” ابتداءً من 5 كانون الأول، وستقدم Orange الأردن لزبائنها أجهزة هواوي Mate 10، إكسسوارات مميّزة وفرصة لفوز اشتراك خلوي مدفوع لمدة سنة كاملة.