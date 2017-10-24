Orange الأردن تطلق حزمة اتصال دولية لسوريا بأسعار تنافسية

أطلقت Orange الأردن مؤخرا حزمة اتصال دولية إلى جميع شبكات الاتصالات السورية تعد الأفضل بين عروض الاتصالات لهذه الجهة وبأسعار منافسة، وذلك ضمن سعيها لتوفير خدماتها لكافة شرائح المجتمع المحلي ومن ضمنها السوريين المقيمين في الأردن، بهدف إبقاء مشتركيها على تواصل دائم مع أسرهم وذويهم في سوريا.

وتوفّر Orange الأردن لمشتركيها مع الحزمة الجديدة فرصة التحدث إلى سوريا تشمل 50 دقيقة اتصال دولي سوريا، 1000 دقيقة على شبكة Orange، بالإضافة إلى 1 جيجابايت إنترنت، بتكلفة تبلغ بـ 5 دنانير.

كما يتيح العرض لأصحاب خطوط Orange الخلوية الجديدة المدفوعة مسبقاً التي تشمل خط Orange الأساسي، خطوط Orange2 و5 و6 و7 و9 و11 و15 ، وخطوط حماة الوطن إمكانية الاستفادة من هذه الحزمة بالضغط على#5*620*

ويأتي طلاق هذه التعرفة من Orange الأردن في إطار تطبيق استراتيجيتها الخمسية “Essentials2020” والتي تهدف من خلالها على استمرارية ربط مشتركيها على مختلف قطاعاتهم وشرائحهم وبشكل أفضل مع كل ما هو ضروري بالنسبة إليهم، وذلك لمنحهم تجربة اتصالات لا تضاهى مع منحهم خيارات أكثر غنى وتنوعاً.