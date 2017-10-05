Orange الأردن تطرح أحدث أجهزة الفايبر لتوفير أسرع إنترنت لمشتركيها

طرحت Orange الأردن مؤخراً Orange” فايبر بوكس” وهي أجهزة الاتصال الأحدث والأكثر تطوراً في المملكة، وذلك ضمن عروض خدمة الألياف الضوئية “الفايبر”، وجهاز “فلاي بوكس”، وذلك ضمن عروض الـ 4G، لتقديم أقوى وأسرع تجربة إنترنت للمنازل ولإبقاء مشتركيها على تواصل دائم دون انقطاع، وذلك بأسعار منافسة مقارنة بجملة الخدمات المقدمة ضمن هذه العروض.

ويوفر”Orange فايبر بوكس” لمشتركي خدمة الفايبر سرعات تصل إلى 300 ميجابيت/ثانية، حاصلين بذلك على أسرع وأقوى إنترنت في المملكة، بالإضافة إلى إمكانية التحميل من الإنترنت بلا حدود، كما يوفر الجهاز الجديد تقنية “سوبر واي – فاي” لضمان أفضل تغطية إنترنت داخل المنزل، مما سيمكن المشتركين من استخدام التطبيقات والخدمات الرقمية بأفضل جودة، مثل مشاهدة الأفلام بتقنية 4K، الألعاب عبر الإنترنت، نظام الحماية والمراقبة عبر الإنترنت والعديد من التطبيقات.

إضافة إلى ذلك فإن العرض الجديد يقدم مكالمات غير محدودة إلى جميع شبكات الخلوي المحلية بالإضافة لوجهات دولية مختارة ، وذلك بأسعار ابتداءً من 29.9 دينار شهرياً.

كما تمكن العروض الجديدة المشتركين من الحصول على عروض الفايبر بوكس من أي من معارض Orange الأردن في المناطق التي تتواجد فيها خدمة الفايبر، بالإضافة إلى إمكانية الإشتراك بعروض بيت العيلة عن طريق جمع خدمات الفايبر، والاشتراك الخلوي ضمن فاتورة واحدة للحصول على خصومات وميزات كبيرة.

يشار إلى أن خدمة الفايبر تتوفر في كل من منطقة دابوق، الرحمانية، الشميساني، عبدون الشمالي، أم أذينة الشرقي، الجندويل، الرابية-إربد، الروابي، الفحيص، الفروسية، القسطل، شارع الخالدي ،(طاب الكراع) شفا بدران، سحاب، والوحدات (شارع اليرموك، شارع الأمير حسن وشارع سُمية)، خلدا، أم الأسود، جبل الحسين، بترا، أجزاء من الصويفية، أجزاء من الرابية وقريباً في مناطق جديدة.

ويمكّن جهاز الـ 4G فلاي بوكس المشتركين من الحصول على إنترنت ذو سرعات فائقة يخدم جميع أفراد العائلة في المنزل وبأسعار تبدأ من 12 دينار شهرياً، ويمكن الحصول على جهاز الـ 4Gفلاي بوكس من أي معرض Orange الأردن في جميع أنحاء المملكة.

ومن منطلق أنها أقوى مزوّد للإنترنت في المملكة، تسعى Orange الأردن لطرح أحدث العروض والخدمات وأكثرها تقدماً وابتكاراً لإبقاء مشتركيها على تواصل دائم دون انقطاع، الأمر الذي يتماشى مع استراتيجية الشركة الخمسية Essentials 2020 والتي تتمحور حول خدمة الزبائن وتعزيز ربط الناس مع كل ما يهمهم، ومنحهم كل ما هو ضروري بالنسبة إليهم.

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