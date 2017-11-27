“Orange” الأردن تشارك في حملة قادة الأعمال “إنجاز”

استعرضت مديرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية في Orange الأردن المهندسة رنا دبابنة مسيرتها العلمية والعملية والاجتماعية وذلك خلال لقاءها مؤخرا مع طالبات مدرسة أم الحكم الثانوية للبنات في منطقة الهاشمي الجنوبي، وتحدثت عن مسيرتها المهنية والتطورات التي شهدتها والخبرات التي اكتسبتها في سنوات عملها.

وأكدت م. دبابنة أن هذه المشاركة جاءت في إطار اهتمام Orange الأردن في حملة قادة الأعمال في المدارس التي تنفذها إنجاز، كونها ضمن مجلس امنائها، مشيرة إلى أن الشركة تعير اهتماما ببرامج إنجاز الموجهة للشباب لتحفيزهم وإعدادهم ليصبحوا أعضاءَ فاعلين في مجتمعهم ويساهموا في تنمية الاقتصاد الوطني.

وقالت” سعدت بمشاركة أخواتي الطالبات بمراحل تطور مسيرتي الاجتماعية والعملية وما واجهت من تحديات أثناء هذه المسيرة والتي تكللت في نهاية المطاف بوصولي لمنصب مديرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية في Orange الأردن احدى كبريات الشركات الاردنية، وعاصرت خلال سنوات عملي تطورها منذ ان كانت شركة حكومية إلى أن تخصخصت ومن ثم اصبحت تقدم خدمات الاتصالات المتكاملة للسوق المحلية وذلك بتحولها إلى العلامة التجارية Orange التي تملكها مجموعة Orange العالمية، المشغل الرائد عالمياً في قطاع الاتصالات.”

وفي ختام اللقاء أعربت م. دبابنة عن فخرها بهذه المجموعة الواعدة من الطالبات، مقدمة لهن جملة من النصائح، تمثلت بـضرورة التمتع بروح المثابرة وعدم اليأس وتحديد الأهداف بشكل واضح والعمل على تحقيقها، كما قامت بالإجابة على العديد من الأسئلة التي طرحتها الطالبات.

وتستهدف حملة قادة الأعمال التي تنفذها مؤسسة إنجاز طلبة المدارس الحكومية والمدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية “الأونروا” في جميع أنحاء المملكة، وتعمل على منحهم الفرصة للتعلم من قادرة الشركات الكبرى بشكل مباشر والاستفادة من خبراتهم.