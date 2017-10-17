Orange الأردن ترعى مشاركة “ستات بيوت” في تقديم ورش عمل حرفية للنساء

رعت Orange الأردن مؤخراً مشاركة الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية “جهد” في مشروع “ستات بيوت” الريادي والذي كان جزءاً من الموسم الثالث من برنامج BIG لتسريع نمو الأعمال، وذلك في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها مع الصندوق، حيث شملت المشاركة تقديم ورش عمل للسيدات في مصنع “خزف كوارة” ومشروع “جهد الأيادي”، وذلك بهدف زيادة حرفية النساء.

وتهدف هذه الورشات المدعومة من Orange الأردن، إلى تسخير المهارات والكفاءات وتمكين المشاركات للارتقاء بمستقبل مهني أفضل، وذلك من خلال تدريبهن على أحدث التقنيات وتعليمهن كيفية إنشاء المشاريع الصغيرة والترويج لها إلكترونياً.

إضافة إلى تعريفهن بأفضل الممارسات حول المكان والزمان المناسبين لنشر المعلومات على قنوات وسائل الإعلام الاجتماعية، كما ويتم تقديم نصائح لهن لإعداد التقارير الشهرية والسنوية، وتقديم تدريبات لإنتاج تصاميم معاصرة تلائم المنتج والسوق المستهدف، بالإضافة إلى تعزيز تسويق المنتجات المخزّنة من خلال إنشاء كتيّب رقمي. وتحدثت ندى هنية مؤسسة المشروع الريادي، عن تجربتها وكيفية التعامل مع التحديات التي واجهتها.

وإيماناً من Orange الأردن بالقدرات الكامنة لدى المرأة وبضرورة تمكينها وتعزيز دورها في المجتمع، قامت الشركة بتقديم الرعاية والدعم لهذه المشاركة، وهو الأمر الذي يتماشى مع خطتها للمسؤولية المجتمعية المنبثقة عن استراتيجيتها الخمسية Essentials2020، الهادفة لربط الناس بكل ما يهمهم، وتحسين حياة الأفراد، على مختلف شرائحهم، من خلال المبادرات التي تقوم بها، بالإضافة إلى تقديم الدعم والرعاية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

يذكر أن الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد) يعمل منذ 40 عاماً على قيادة جهود التنمية الوطنية والتخفيف من حدة الفقر وتمكين المجتمعات المحلية في المملكة، وذلك من خلال شبكة مراكز الأميرة بسمة للتنمية الـ 51 والمنتشرة في مختلف مناطق المملكة، حيث تركز جهوده بشكل خاص على حقوق الفئات المستضعفة كالنساء والشباب وذوي الإعاقة.