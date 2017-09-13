Orange الأردن ترعى مبادرة “وَمَنْ أَحْيَاهَا”

رعت Orange الأردن مؤخراً مبادرة “وَمَنْ أَحْيَاهَا”، التي تضمّنت فعاليات ونشاطات تعليمية متنوعة للأطفال ما بين الأعمار 3 و13 سنة، وذلك في قرية زحوم في محافظة الكرك احتفالاً بعيد الأضحى المبارك. وقد شارك بهذه المبادرة عدد من متطوعي نادي Orange للمسؤولية المؤسسية المجتمعية “نما”.

وهدفت المبادرة بشكل رئيسي إلى تغيير نمط التعليم التقليدي إلى التعليم الواقعي الذي يتم من خلال دمج التجارب العلمية التي يتعلمها الطفل مع العمليات الحسابية، بالإضافة إلى توفير الأدوات ومصادر المعرفة المتنوعة وتوفير البيئة الملائمة لهم، لتمكين الأطفال وتحفيزهم وتعزيز الجانب الإبداعي لديهم. كما وتسعى المبادرة الى تنمية السلوك والفكر والمهارات الإدراكية والحسية لتشكيل شخصية الطفل، وإعداده للمواطنة الصالحة الفاعلة في مجتمعه.

وفي تعليق لها على هذه المناسبة، قالت مديرة إدارة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية لـ Orange الأردن، رنا دبابنة: “نحرص في Orange الأردن على دعم مختلف الأنشطة والفعاليات والمبادرات التي من شأنها تمكين وتعزيز الجانب الإبداعي عند الأطفال في سن مبكرة، لأننا نؤمن بأنهم روّاد المستقبل، ونعتبر أنفسنا في Orange الأردن جزءاً لا يتجزأ من المجتمع، حيث أننا نلتزم بمسؤولياتنا وواجباتنا المجتمعية التي نضعها على عاتقنا للمساهمة في إحداث المزيد من الفوارق الحقيقية والجوهرية في حياة الناس.”

وتأتي رعاية Orange الأردن ومشاركتها في مبادرة “وَمَنْ أَحْيَاهَا” التزاماً منها بتأدية واجباتها الإنسانية تجاه المجتمعات المحلية التي تعمل بها مع تركيز كبير على المحافظات، والمنبثقة من استراتيجيتها للمسؤولية المؤسسية المجتمعية، المستلهمة من أهم أهداف استراتيجيتها الخمسية Essentials 2020 التي تضع خدمة المجتمع بمختلف قطاعاته وشرائح أبنائه في صميم عملها.

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