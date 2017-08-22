Orange الأردن ترعى فعالية “Dance for a cause” الخيرية

رعت Orange الأردن مؤخراً فعالية “Dance for a cause” الخيرية للرقص الحر ورقص السالسا، التي أدتها مجموعة

من الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام. وتم تنظيم الفعالية من قبل مؤسسة مدرسة "بلس" للرقص، نسرين مطالقة.

وجاءت رعاية Orange الأردن لهذه الفعالية بالتماشي مع أهداف استراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية المؤسسية المنبثقة عن

استراتيجية الشركة الخمسية “Essentials 2020”، والتي تركز في أحد محاورها على العنصر البشري من مختلف الفئات

والشرائح المجتمعية وتهتم بالاستثمار بهم، بهدف تمكينهم وتفعيل أدوارهم فضلاً عن التركيز على ذوي الاحتياجات الخاصة

لادماجهم بالمجتمع، وذلك لإيمانها بقدراتهم.

وتحرص Orange الأردن على مواصلة تجسيد التزامها اتجاه المجتمع المحلي بمختلف شرائحه، وذلك عبر تفعيل شراكتها

الاستراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تسخير خدماتها ومنتجاتها النوعية لخدمة البعد التنموي بما يعود بالقيمة

المضافة والفائددة المباشرة ليس فقط على المستفيدين منها، بل وعلى خدمة وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي.