Orange الأردن ترعى النسخة المحلية من مسابقة “يو سي ماس” العالمية

رعت Orange الأردن مؤخراً النسخة المحلية التاسعة من مسابقة “يو سي ماس” العالمية المتخصصة في الحساب الذهني (الرياضيات)، التي أقيمت في قاعة الأمير حمزة في المدينة الرياضية.

هذا، وتعتبر Orange الأردن رعايتها للنسخة المحلية من مسابقة “يو سي ماس” العالمية، التي من خلالها منحت الفرصة لـ 450 طالب للمشاركة في المسابقة المحلية والتأهل للحصول على فرصة الاشتراك في النسخة العالمية التي ستقام في “بالي” خلال شهر كانون الأول، كجزء من جهودها المستمرة لدعم اليافعين والشباب الموهوبين وتطويرهم في مجالات عديدة.

وفي تعليق لها بهذه المناسبة، قالت مديرة إدارة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية، رنا دبابنة: “تفتخر Orange الأردن برعاية النسخة المحلية من مسابقة “يو سي ماس” العالمية، التي تهدف إلى تطوير وتنمية المهارات الذهنية لدى الأطفال من سن 6 إلى 16 سنة في مجال الرياضيات، وتزويدهم بالمهارات المطلوبة لرفع مستواهم الأكاديمي والفكري، وبالتالي مساعدتهم على المضي بكل ثقة لمواجهة التحديات المستقبلية.”

وأضافت بأن Orange الأردن ملتزمة بمواصلة دعم هذه الأحداث والفعاليات المحلية المهمة التي من شأنها أن تروّج لمهارات الجيل الجديد الصاعد، والذي يُعتبر استثماراً مهماً لمستقبل المملكة و تطوير المجتمع ورفده بجيل مبدع، الأمر الذي يتماشى مع خطتها الاستراتيجية الخمسية “Essentials2020” وأهداف مسؤوليتها المجتمعية المؤسسية.

ويذكر بأن Orange الأردن قامت بتكريم الفريق الأردني الفائز بمسابقة “يو سي ماس” العالمية الحادية والعشرون للحساب الذهني العام الماضي، التي أقيمت لأول مرة بالوطن العربي في دبي. بمشاركة 25 طالب أردني من أصل 2278 مشارك، حيث سجّل عشرة منهم تميزاً واضحاً بمستويات المسابقة المختلفة.

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