Orange الأردن تدعم الفعاليات الموسيقية الكبرى خلال شهر تشرين الأول

رعت Orange الأردن مؤخرا مهرجان ليالي البحر الميت،الذي يعد من أهم الأنشطة الثقافية والموسيقية في الأردن، والذي استضاف الموسيقار القديرعمر خيرت والفنانة شيرين عبدالوهاب، واستقطب الحفلان، اللذان اقيما= على مدار يومين متتاليين، عدداً كبيراً من عشاق الموسيقار عمر خيرت،الذين استمعوا بأعمالهبمعزوفاته الشهيرة، بالإضافة إلى المئات من محبي الفنانة المصريةشيرين عبدالوهابالمتميزة بحضورها وإحساسها.

كما قدمت Orange الأردندعمها مؤخراًً لمهرجان كبير أقيم في منطقة العبدلي الجديدة على مدار يومين متتاليين وقام بإحيائه في اليوم الأول شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم والنجم اللبناني ملحم زينوفرقة غتاناي، أما في اليوم الثاني،فقد أحياه الشاب خالد والفنان الأردني جعفر الصالح وفرقة اوتوستراد، بالإضافة لدعمها لحفل الفنان الأردني عزيز مرقة، الذي استقطب حضور كثيف.

وضمن دورها في دعم الثقافة المحلية تسعى Orangeالأردن لتكون السبّاقة في دعم النشاطات التي تتضمن الفعاليات والمهرجانات الثقافية، الموسيقية والفنية، وذلك للارتقاء وتطوير المشهد الثقافي في المملكة، الأمر الذي يُسهم في تعزيز الذوق العام والفكر، وتحويل المملكة لوجهة سياحية، فنية وترفيهيةمثاليةتستقطب السياح من مختلف أنحاء العالم لتقديمها فعالياتوأمسياتفنيةراقيةتجمعبينالكلاسيكيةوالحداثة، اضافة الى حرصها على تعزيز تواصلها مع كافة شرائج المجتمع المحلي لمنحهم كل ما هو هادف سواء في مجال الاتصالات او المجالات الاخرى المتنوعة الأمر الذي يتماشى مع استراتيجيتها الخمسية “Essentials2020”، والتي تهدف لربط الناس بكل ما يهمّهم، على مختلف شرائحهم.