Orange الأردن تدعم الشركات الريادية المنضمة لبرنامج BIG

دعمت Orange الأردن الشركات الريادية الناشئة المنضمة للموسم الرابع من برنامج BIG للمشاركة في جناح “جايتكس فيوتشر ستارز” للسنة الثانية ضمن أسبوع “جايتكس للتقنية” في دورته السابعة والثلاثون، الذي يعد من أهم الفعاليات الكبيرة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي بدأ فعالياته يوم أول أمس الأحد في دبي، ويستمر حتى الخامس عشر من الشهر الجاري.

وتتضمن فعاليات “جيتكس التقنية” إقامة مسابقات تنافسية حول الابتكار والأطروحات التجارية، حيث يعد فرصة كبيرة لرواد الأعمال لاستعراض أفكارهم وأطروحاتهم التجارية أمام ممثلي كبريات الشركات العالمية المهتمة بالاستثمار في الشركات الناشئة، فضلاً عن فرص ربح جوائز عينية ونقدية قيمتها أكثر من 1.2 مليون درهم إماراتي، ورحلات لزيارة وادي السيليكون (Silicon Valley) في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى إتاحة فرص مميّزة لهم.

وفي إطار دعم Orange الأردن للشركات المنضمة لـBIG ، وفّرت الشركة فرصة لهم جناح خاص لاستعراض خدماتهم ومنتجاتهم خلال المعرض، وشمل المعرض خدمات كل من شركة Aumet التي تعمل على تطوير القطاع الصناعي الطبي من خلال إنشاء منصة تعمل كوسيط ما بين مصنّعي الأجهزة الطبية وموزعيها على المستوى الدولي، وشركة “موجز”، التي تقوم بتوزيع المحتوى الرقمي (الفيديوهات) عن طريق شراكتها مع منتجين المحتوى على الشبكة العنكبوتية والمؤثرين في ساحة مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة الى مشروع Lunch Box المتخصص في تحضير وجبات غذائية لطلاب المدارس، ومشروع “غازابل” الذي يعمل كوسيط يربط المواطنين بوكالات أو موزعي الغاز في المنطقة التي يتواجدون فيها.

ويعد برنامج BIG من البرامج الريادية التي تعمل على مساندة الرياديين في شتى مراحل عملهم وصولاً بهم للتوسع في أسواق جديدة، والوصول للمزيد من العملاء بمختلف اهتماماتهم وشرائحهم. ويقدم البرنامج خدماته بالاستفادة من موارد Orange الأردن المتنوعة، ومن خلال شبكتها العالمية الآخذة في التوسع والانتشار، وذلك بدعم من شركائها في البرنامج ومن مجموعة Orange العالمية؛ حيث يتم ضم الشركات المشاركة فيه لشبكة نظام Orange العالمية، من أجل تمكينها من الوصول إلى برامج تسريع النمو والإرشاد الرائدة على مستوى العالم، ومنحها الفرصة للمشاركة في المعارض العالمية المختلفة بما يضمن تشبيكها وتسليط الضوء عليها.

يُذكر بأن Orange الأردن تواصل دعمها للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، للمساهمة في نمو وإنجاح الشركات وريادة الأعمال في المملكة، بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، كما إنها وانطلاقاً من استراتيجيتها الخمسية “Essentials 2020” وخطة مسؤوليتها الاجتماعية، تسعى لتعزيز مكانتها كشركة مواطنة وواعية في المجتمع المحلي الذي تعمل فيه، ولذلك فإنها تلتزم بدعم النشاطات والفعاليات التي تساهم في إحداث النمو والتطور الاجتماعي.

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