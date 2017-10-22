Orange الأردن تدشّن المنصة التسويقية الجديدة “Yo” وتطلق خطوط “جماعتي”

أطلقت Orange الأردن مؤخراً منصتها الجديدة “Yo” والتي تستهدف الشباب وتوفر لهم متطلباتهم من خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل مباشر واكثر سهولة. وتحت منصة “Yo” أطلقت الشركة خطوط “جماعتي” بمزايا استثنائية تلبّي احتياجات الشباب. وقد جاء الإعلان عن خطوط “جماعتي” ضمن مؤتمر صحفي عقدته Orange الأردن برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة، جيروم هاينك، وبمشاركة المدير التنفيذي للتسويق – وحدة المستهلك، نائلة الداوود، والمدير التنفيذي للمبيعات – وحدة المستهلك، سامر الحاج، وذلك بحضور نخبة من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ Orange الأردن جيروم هاينيك خلال المؤتمر أن الشركة تولي دائماً اهتماماً مميزاً بكافة شرائح المجتمع وبخاصة فئة الشباب لما يتمتعون به من آفاق ورغبات في التطور وبأن Orangeالأردن ستواصل التنوع في عروضها وحلول الاتصالات التي تقدمها في السوق المحلية، من أجل البرهنة مجدداً على مكانتها باعتبارها المشغّل والمزوّد الأقوى للإنترنت ولحلول الاتصالات الأفضل في المملكة.

وقال هاينيك ” إن إطلاق أول عرض تحت منصة “Yo” وهي خطوط “جماعتي “التي تشتمل على العديد من المزايا الهادفة لإبقاء الشباب على تواصل دائم وربطهم بكل ما يهمّهم من أجل تسهيل حياتهم اليومية، يتماشى مع أهداف استراتيجيتنا الخمسية “Essentials 2020”، لافتاً إلى أن إطلاق خطوط “جماعتي” جاء ليبرهن على أن Orange الأردن تتبع مبدأ “الاستماع والاستجابة” لتلبي متطلبات الشباب واحتياجاتهم. ولضمان وصول خطوط “جماعتي “لأكبر عدد ممكن من الشباب في المملكة، ستتوفر هذه الخطوط في جميع نقاط بيع Orange الأردن”.

وقالت المدير التنفيذي للتسويق – وحدة المستهلك لدى Orange الأردن، نائلة الداوود: “تم تصميم خطوط “جماعتي” الجديدة تجاوباً مع متطلبات الشباب واحتياجاتهم، وجاءت المزايا الأربع التي تم إطلاقها مع الخطوط نتيجة لدراسات مكثفة تبرهن على أن Orange الأردن تستمع جيداً لزبائنها من فئة الشباب وتفهم احتياجاتهم وتطلعاتهم، وبالتالي تلبّيها بدقة وكفاءة”.

وأضاف المدير التنفيذي للمبيعات – وحدة المستهلك لدى Orange الأردن، سامر الحاج، بأن خطوط “جماعتي” ستكون متوفرة في جميع نقاط بيع Orange الأردن، والتي تشمل جميع المعارض في مناطق الشمال، الوسط، الجنوب، المتاجر الذكية والمتجر الإلكتروني ((e-Shop، بالإضافة إلى توفرها لدى الموزعين المعتمدين، فضلاً عن نقاط البيع المتواجدة في الجامعات التي تجمعها شراكة مع Orange الأردن، وذلك بهدف تشجيع انتشار خطوط “جماعتي” ضمن فئة الشباب وإبقائهم على تواصل دائم بكل ما يهمّهم.

وتقدم خطوط “جماعتي” الجديدة مزايا استثنائية وجديدة كلياً للشباب، تشمل: إنترنت بلا حدود (نت قد ما بدك وزي ما بدك)، التي تمكّنهم من استخدام الإنترنت في جميع الأوقات وبما يتناسب معهم وكيفما شاؤوا، وميزة ترحيل الحزم (اللي ما بتستعمله بضل معك) التي تتيح للمشتركين ترحيل المتبقي من الدقائق، الإنترنت والرسائل النصية غير المستخدمة للشهر التالي، بالإضافة لميزة الاستمتاع بملايين الأغاني مجاناً وبلا حدود مع اشتراك “أنغامي بلاس“،(أنغامي بلاس ببلاش) وتلك الميزة تمنح المشتركين إمكانية تحميل عدد غير محدود من الأغاني على أجهزتهم الخلوية وسماعها مع الكلمات، وكل ذلك دون انقطاع بسبب الإعلانات، بالإضافة لميزة (سعر موبايلك برجعلك عالأكيد) التي ستمكّن الشباب من استرجاع قيمة الجهاز الخلوي على شكل جيجابايت، وتلك الميزة متوفرة مع عبوات “جماعتي” التي ستشمل بالإضافة إلى الخط، أجهزة هواوي مع إكسسوارات إضافية خاصة.

إضافةً إلى ذلك، ستقدم Orange الأردن للشباب عروضاً عديدة تتناسب مع نمط حياتهم من خلال قاعدة شركاء Orange الأردن المتنامية، والتي يبلغ عددهم أكثر من 40 شريكاً، مثل شركة كريم، التي ستقدم خصماً بقيمة 50% على 5 رحلات، ومطعم برجر كينج الذي سيوفر خصماً بقيمة 20% على جميع الوجبات المقدمة، والعديد من الخصومات المقدمة من شركائها المميزين. وليتمكن الشباب من متابعة آخر العروض والأخبار المخصصة لهم، يمكنهم زيارة الموقع الإلكتروني youth.orange.jo