Orange الأردن تخصص 23 منحة دراسية لأبناء موظفيها

خصصت Orange الأردن 23 منحة دراسية لأبناء موظفيها من المتفوقين في امتحان شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2017 – 2018 كعادتها في كل عام وذلك انسجاما مع بنود الاتفاقية الموقعة مع النقابة العامة للعاملين بالخدمات والمهن الحرة بتاريخ 26/09/2016.

وبحسب إدارة الموارد البشرية في Orange الأردن، فإن تخصيص هذه المنح الدراسية الجامعية لأبناء العاملين في المجموعة يخضع لعدة معايير، اعتمدت بشكل أساسي على معدل الطالب، راتب الموظف، عدد سنوات الخدمة وعدد أبناء الموظف المعالين.

وتأتي المنح الدراسية السنوية المقدمة من Orangeالأردن لأبناء موظفيها تقديراً لجهودهم وتثميناً لانتمائهم وعطائهم لها، كما تلتزم الشركة بتعزيز ثقافة حب التعلم والتفوق الدراسي عند الطلاب، ودعم التعليم كونه دعامة مهمة لتحسين الأوضاع المعيشية للأسر الأردنية، بالإضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.

وتحرص Orange الأردن على مواصلة تعزيز بيئتها الداخلية، حيث تضع موظفيها في صميم اهتماماتها وأولوياتها، الأمر الذي يتماشى مع إحدى ركائز استراتيجيتها الخمسية Essentials 2020، والمعتمدة على بناء نموذج وظيفي رقمي متطور يتمحور حول الموظفين ويربطهم بكل ما يهمهم.