Orange الأردن تختتم النسخة المحلية الأولى من جائزة المشاريع الاجتماعية

اختتمت Orange الأردن النسخة المحلية الأولى والسابعة عالمياً من جائزة Orange للمشاريع الاجتماعية القائمة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مستهدفة الشركات الناشئة المعتمدة على الابتكار والتي تساهم في دعم التنمية والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والتحوّل الرقمي.

وقدّم على النسخة المحلية الأولى 30 شركة ناشئة، ووافقت لجنة التحكيم المكوّنة من خبراء متخصصين في مجال الريادة يمثلون Orange الأردن، أويسس 500، إنتاج وإنجاز، على تأهيل 6 شركات ناشئة للتصفيات النهائية بعد أن قامت على عرض مشاريعهم الابتكارية أمام اللجنة ، حيث تم بالنهاية اختيار ثلاث شركات للفوز والحصول على جوائز مالية وعينية، فضلاً عن منحهم فرصة التأهل للنسخة الدولية من الجائزة في وقت لاحق من هذا العام و هم: الجائزة الاولى: (الفان دينار) WARAGAMI، الجائزة الثانية (الف دينار): امهات 360 الجائزة الثالثة (هاتف ايفون 7): E-Aquaponics

وتقوم الجائزة العالمية، التي تتيحها Orange الأردن للرياديين بتسليط الضوء على مشاريع منتجات وخدمات مبتكرة للرياديين على المستوى الإقليمي، التي تلبي احتياجات المجتمعات المحلية في مجالات عدة على غرار الصحة والزراعة والتعليم والطاقة والتجارة والصناعة.

وتأتي هذه الجائزة تماشياً مع خطة Orange الأردن الاستراتيجية “Essentials 2020” وخطتها للمسؤولية الاجتماعية المحدثة والتي تهدف للاستفادة من مواهب أفراد المجتمع المحلي والاستثمار بها، وبالأخص الرياديين الذين تحرص على دعمهم من خلال توفيرها للبرامج التدريبية والدعم المادي والخبرات المهنية التي تساعد في تحويل أفكارهم إلى مشاريع حقيقية على أرض الواقع للمساهمة في تطوير المجتمع المحلي.