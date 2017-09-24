Orange الأردن تجدد شراكتها مع الجامعة الأردنية لتلبية احتياجات كوادرها وطلابها

جددت Orange الأردن اتفاقية تعاون جمعت بينها وبين الجامعة الأردنية مؤخرا، تهدف لتلبيةً كافة احتياجات الكوادر التدريسية، الإدارية والطلابية في الجامعة، وقع الاتفاقية الجديدة عن Orangeالأردن رئيسها التنفيذي جيروم هاينك، وعن الجامعة الأردنية رئيسها الاستاذ الدكتور عزمي محافظة بحضور مسؤولي كلا الطرفين.

وبحسب الاتفاقية التي تستمر عام، سيقام داخل الحرم الجامعي معرض ثابت خاص بـ Orange لتقديم خدمات اتصالات متنوعة، ومن أهم تلك الخدمات، إمكانية دفع الفواتير داخل المعرض، وذلك تسهيلاً على موظفي وطلاب الجامعة، ولضمان وصولهم لهذه الخدمات على وجه السرعة والسهولة، ولتكامل خدماتها مع خدمات مكتب البريد هناك، بالإضافة إلى منحهم عروض اتصالات بمزايا استثنائية ومصممة خصيصاً لهم.

وعقب التوقيع، اكد هاينك ان Orange الأردن ستواصل تقديم خدمات متعددة ومتنوعة لتسهيل حياة الطلاب، من خلال المعرض المتواجد في حرم الجامعة، حيث تسعى الشركة للتركيز بشكل كبير على الفئة الشبابية في المجتمع من خلال تقديم الدعم الذي يحتاجونه لأننا نؤمن بأنهم صناع المستقبل.

ولفت هاينك الى ان الشراكة الطويلة والممتدة بين Orange الأردن والجامعة الاردنية تعتبر مثالا يحتذى به للتعاون ما بين القطاعين الخاص والاكاديمي.

وثمن محافظة عاليا الجهود التي تبذلها Orange الأردن في الجامعة الأردنية، وإسهاماتها المتميزة في دعم مسيرة العلم، لتشكل أنموذجا خاصا في الشراكة ما بين القطاعين الأكاديمي والخاص.

وقال إن الجامعة تحرص على توفير كافة الخدمات والتسهيلات لطلبتها، وتأتي الشراكة مع Orange الأردن واحدة من مجموعة كبيرة من الشراكات مع القطاع الخاص سعيا إلى تطوير مفهوم تلاحم القطاعين الأكاديمي والخاص لضمان تناغم مستمر ما بينهما سواء على مستوى البحث العلمي أو الخدمات المقدمة أو مواءمة المخرجات مع سوق العمل.

وتعتبر هذه الاتفاقية واحدة من سلسلة الاتفاقيات والتعاونات التي تجمع Orange الأردن مع عدد من المؤسسات الأكاديمية العريقة في إطار استراتيجيتها الخمسية Essentials 2020، الهادفة لمواصلة المساهمة في رقي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلي ورفده بالكفاءات التي تعمل الشركة على المشاركة في تأسيسها أكاديمياً وعملياً وبأعلى المستويات.