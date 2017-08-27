Orange الأردن المزود الرئيسي لعمليات الربط الإلكتروني للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات 2017

اتمت Orange الاردن بنجاح عملية الربط الإلكتروني للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات التي جرت الاسبوع الماضي تحت إشراف الهيئة المستقلة للانتخاب، حيث ربطت الشركة 1440 مركز اقتراع وفرز في جميع أنحاء المملكة مع غرفة العمليات الرئيسية للانتخابات في الهيئة المستقلة للانتخاب، عبر مراكز عملياتها التي خصصتها لمشروع الربط الإلكتروني للانتخابات.

وخصصت الشركة من خلال شبكتها نحو 5 آلاف جهاز حاسوب متصل بغرفة العمليات الرئيسية التي جهزت لإتمام عملية نقل وتبادل البيانات بسرعة وكفاءة على مدار اليوم الانتخابي، وذلك بالتنسيق والتعاون المسبق مع الهيئة المستقلة للانتخاب، حيث قام الجانبان بتدريب 460 مدرب من طواقم وزارة التربية والتعليم والعاملين على أنظمة الربط الإلكتروني لمشروع الانتخابات البلدية الاخير من أقاليم الجنوب والشمال والوسط، وإكسابهم المهارة لتدريب غيرهم؛ لتقوم هذه الطواقم المؤهلة بتدريب 5 آلاف موظف من كادر وزارة التربية والتعليم على كيفية عمل الربط الإلكتروني بدءاً من مواقع الاقتراع والفرز، وصولاً إلى مركزي المعلومات الرئيسي والاحتياطي التابعين للهيئة المستقلة للانتخاب.

وأعرب الرئيس التنفيذي لـــ Orange الأردن، السيد جيروم هاينك عن سعادته وفخره بنجاح الشراكة مع الهيئة المستقلة للانتخاب بربط الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات الكترونياً والذي جاء للمرة الرابعة على التوالي، لتسجل بذلك الشركة انجازاً جديداً لعمليات الربط الإلكتروني التي نظمتها على مدار السنوات السابقة للانتخابات النيابية والبلدية.

واشار الى أن هذه الشراكة تعكس كفاءة Orange الأردن وريادتها كمشغل اتصالات مرجعي، وتجسد قدرتها العالية من حيث الإمكانات التقنية والفنية والبنى التحتية المتطورة، بالإضافة للموارد البشرية وطواقم العمل المؤهلة، كما تؤكد التزام الشركة بإنجاح الأحداث الوطنية عبر توفير الاستمرارية في الاتصال وتقديم نوعية ربط أكثر غنى لها، وهو الأمر المتماشي مع أهداف استراتيجيتهاEssentials 2020″.

نوات السابقة للانتخابات النيابية والبلدية .

هذا وقامت Orange الأردن في وقت سابق وقبيل بدء الانتخابات، بالتنسيق والتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب بتدريب 460 مدرب من طواقم وزارة التربية والتعليم والعاملين على أنظمة الربط الإلكتروني لمشروع الانتخابات البلدية للعام 2017 من أقاليم الجنوب والشمال والوسط، وإكسابهم المهارة لتدريب غيرهم؛ حيث قامت الطواقم التي تم تدريبها بتدريب 5 آلاف موظف من كادر وزارة التربية والتعليم على كيفية عمل الربط الإلكتروني بدءاً من مواقع الاقتراع والفرز، وصولاً إلى مركزي المعلومات الرئيسي والاحتياطي التابعين للهيئة المستقلة للانتخاب.

وفي تعليق له بالمناسبة، أعرب الرئيس التنفيذي لـــ Orange الأردن، السيد جيروم هاينك عن سعادته وفخره بنجاح الشراكة مع الهيئة المستقلة للانتخاب والهادفة لربط الانتخابات البلدية و مجالس المحافظات الكترونياً والذي جاء للمرة الرابعة على التوالي، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تعكس كفاءة Orange الأردن وريادتها كمشغل اتصالات مرجعي، وتجسد قدرتها العالية من حيث الإمكانات التقنية والفنية والبنى التحتية المتطورة، بالإضافة للموارد البشرية وطواقم العمل المؤهلة، كما أنها تؤكد التزام Orange الأردن بإنجاح الأحداث الوطنية عبر توفير الاستمرارية في الاتصال وتقديم نوعية ربط أكثر غنى لها، وهو الأمر المتماشي مع أهداف استراتيجيتها Essentials 2020″.

من جهته، قال المدير التنفيذي للقطاع المؤسسي في Orange الاردن, المهندس سامي سميرات : “فيما يتعلق بمواقع الاقتراع والفرز المنتشرة في كافة مدن وقرى المملكة، فقد تم ربطها مع مركزي المعلومات الرئيسي والاحتياطي من خلال شبكة خاصة مغلقة وآمنة تماماً، وذلك بتطبيق أعلى معايير الأمن والحماية للشبكة والأنظمة المستخدمة. هذا وقد عملنا أيضاً على توفير خدمات احتياطية في كل المراكز، وهي خدمات متنوعة تختلف كل منها عن الأخرى من ناحية التكنولوجيا المستخدمة؛ حيث تم استعمال خطوط سلكية وأخرى لاسلكية، بالإضافة إلى تلك المعتمدة على شبكة الجيل الرابع لنقل البينات4G والتي توفر ربطاً لاسلكياً آمناً وموثوقاً يوفر سرعات ربط غير مسبوقة وبقدرات عالية تستوعب الكم الكبير من البيانات التي سيتم إرسالها ونقلها بين مختلف الوحدات والمراكز الانتخابية.”