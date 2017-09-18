Orange الأردن الراعي البلاتيني لمعرض أخطبوط الثامن

قدمت Orange الأردن رعايتها البلاتينية لمعرض توظيف أخطبوط الثامن الذي أقيمت فعالياته على مدار يومي الثالث عشر والرابع عشر من شهر أيلول الحالي في قاعة عمّان الكبرى في مدينة الحسين للشباب.

واستعرضت Orange الأردن مجموعة من الوظائف الشاغرة لديها أمام الزوار والشباب الباحثين عن عمل في جناح خاص بها، فضلاً عن إعطائهم لمحة عن هويتها وإطار عملها ومنتجاتها وخدماتها، كما دعمت Orange الأردن مشاركة الشركات الريادية الست المنضمّة للموسم الرابع من برنامج BIG من خلال جناح خاص بهم لاستعراض مشاريعهم أمام الزوار في المعرض. وقام بزيارة المعرض المدير التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة Orange العالمية، السيد جيروم باريه، مديرة الموارد البشرية والاتصال الداخلي، السيدة كلوتيلد بوري ومديرة الاتصال الداخلي، السيدة فرانسواز كوسو يرافقهم السيد ادوارد زريق المدير التنفيذي للموارد البشرية لــ Orange الأردن.

وفي تعليق له على هذه المناسبة، قال السيد زريق: “تسعى Orange الأردن للتواجد في المعارض الوظيفية والبحث عن خبرات شبابية جديدة ومتنوعة، فضلاً عن البحث عن تخصصات جديدة لبحث سبل توظيفها والاستفادة منها في Orange الأردن.”

وأضاف أن مشاركة Orange الأردن مختلفة ومميزة خلال هذا العام من حيث أنها ركزت على أمرين، وهما: البحث عن الطاقات الشبابية والتخصصات الجديدة، والأمر الثاني دعم وإبراز المشاريع الريادية المنضمة للموسم الرابع من برنامج BIG الذي يعد إحدى البرامج الريادية التي تعمل على مساندة الرياديين في شتى مراحل عملهم، وصولاً بهم للتوسع في أسواق جديدة، والوصول للمزيد من الزبائن على اختلاف شرائحهم. ويقدم البرنامج خدماته بالاستفادة من موارد Orange الأردن المتنوعة، ومن خلال شبكتها العالمية الآخذة في التوسع والانتشار.

وتعد هذه الرعاية واحدة من سلسلة الرعايات العديدة التي تقدمها Orange الأردن للنهوض بواقع سوق العمل من أجل الحد من البطالة وتمكين الطاقات البشرية، وسد الفجوة بين المخرجات الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل الحالية، مما سيؤدي إلى رفد المملكة بالمزيد من الكفاءات والأفراد المنتجين، مما ينعكس إيجاباً على المجتمع والاقتصاد، وهو الأمر الذي يتماشى مع استراتيجية Orange الأردن للمسؤولية المؤسسية المجتمعية، والمنبثقة عن استراتيجيتها الخمسية Essentials2020.