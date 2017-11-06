Orangeالأردن راعي الاتصالات الرسمي للمؤتمر الإقليمي حول السياحة في مدن “MENA“

أعلنت Orange الأردن عن تقدميها الرعاية الرسمية للاتصالات للمؤتمر الإقليمي عن السياحة في مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيابعنوان “التنافسية من أجل النمو المستدام” والذي سيعقد تحت رعاية رئيس الوزراء د.هاني الملقي في عمّان خلال الفترة ما بين 13-14 تشرين الثاني الحالي بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وأمانة عمّان الكبرى، وبدعم تقني من منظمة السياحة العالمية، وبتنظيم ودعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

وقال المدير التنفيذي للقطاع المؤسسي والشركات في Orange الاردن المهندس سامي سميرات في مؤتمر صحفي عقد برعاية وزيرة السياحة والآثار لينا عناب أن الشركة إحدى الداعمين للقطاع السياحي المحلي من خلال تقديمها لخدمات الاتصالات المتنوعة لديها وبجودة عالية تتفق مع رغبات الزائرين للمملكة لمختلف الحاجات، معربا عن اعتزاز الشركة برعاية هذا الحدث الهام الذي سيشارك به مجموعة من الوزراء،عمداء المدن، خبراء، باحثين ورجال أعمال من قطاعات مختلفة.

وأكد أن دعم Orange الأردن لهذا الحدث الهام جاء من منطلق سعيها الدائم للمساهمة في تطوير نموذج سياحي متطور يقدم تجربة سياحية فريدة للزائرين، لافتاً الى ان الشركة تقدم خدمات متكاملة لمشتركيها وبذلك تعزز وتطور البنية التحتية لقطاع الاتصالات، وتقدم من خلالها خدمات بجودة عالية.

يذكر انه ولتعزيز القطاع السياحي، تقومOrange الأردن بمواصلة دعمها للعديد منالفعاليات الفنية والثقافية، بالشراكة مع القطاعينالعام والخاص، الأمر الذي يتماشىمعاستراتيجيتها الخمسية”Essentials 2020″وإطارمسؤوليتها المجتمعية المؤسسية حيثإنهاكمزوّداتصالاتعالمي، لا تكتفي بتقديممنتجاتوخدماتعاليةالجودةبل تدعم المجتمع على مختلف شرائحه لربطالناس بكل ماهوضروريلهم.