7 اشياء لم تخبرنا بها ابل عن اي فون X

بعد ترقب طويل اعلنت ابل عن جهازها الجديد اي فون X بمواصفاته المذهلة والجديدة ،ولكن دون ان تفصح عن كافة التفاصيل فثمة امور تعمدت اخفائها عن الجمهور ، اي فون X لديه مجموعة من التفاصيل المثيرة للاهتمام التي اخفتها ابل بشكل متعمد نستعرض هنا ابرزها واهمها :

1 – النسخة بسعة 256 جيجا ثمنها 1.149 دولارا

ما تم ذكره في المؤتمر أن سعر اي فون X هو 999 دولار ولكن هذا بالنسبة للنسخة حجم 64 جيجا وما لم تذكره ابل ان نسخة 256GB، بثمن 1،149 $، وهذا رقم مرتفع جدا وليس في متناول الكثير من الزبائن .

2 – ايفون X يدعم الشحن السريع

ابل حاولت اخفاء هذه المعلومة المهمة لكنها عرضتها بشكل تقني لكن الحقيقة ان اي فون x واي فون8 واي فون8 بلس تدعم الشحن السريع لاول مرة في تاريخ ابل . ما يعني انه بامكانك الحصول على شحن لهاتفك بنحو 50 بالمئة خلال اقل من 30 دقيقة.

3 – دعم نظام غاليليو للاقمار الصناعية :

دعم اي فون شبكة غس العسكرية التي أنشأتها الولايات المتحدة لفترة طويلة جدا، وأضاف الدعم ل غلوناس، النسخة الروسية من نظام الأقمار الصناعية الموضعية، اليوم اي فون X – جنبا إلى جنب مع اي فون 8 و 8 بلس – هي أول جهاز مزبايل يدعم نظام غاليليو، نظام الأقمار الصناعية الجديد في أوروبا، والتي اصبحت متوفرة على شبكة الإنترنت بالكامل في أواخر عام 2016. أبل أيضا يقدم الدعم لتحسين المواقع في مناطق آسيا والمحيط الهادئ. وسوف يكون من الصعب أكثر من أي وقت مضى ان تفقد او ان تضيع جهاز اي فون الخاص بك.

4 – الشاشة ليست بمستوى سطوع جالاكسي 8

خلافا للتوقعات ولما المحت اليه ابل نفسها فان مستوى سطوع الشاشة في اي فون X لم يقترب حتى من الحد الادنى من مستوى سطوع شاشة سامسونج جالاكسي 8 التي استخدت ما يقارب 1،240 شمعة في المتر المربع للحصول على هذا السطوع المبهر ، بينما لم يزد عدد شمعات الاضاءة في اي فون X عن 625 شمعة في المتر المربع ما يجعل جلاكسي 8 بحق شاشة الهاتف الذكي الاكثر سطوعا ولمعانا في العالم .

5 – سيلفي الكاميرا لم يتم تحسينه :

بقدر ما تحدثت ابل عن نظام الكاميرا الجديد في هواتفها TrueDepth كان المتوقع ثورة فيما يخص التقاط الصور وتحديدا السيلفي مع خاصية التعرف على الوجوه لفتح هاتفك بأمان والسماح لك بتحريك وجهك مع خاصية emojis ، لكن المواصفات في الواقع هي بالضبط نفس مواصفات اي فون 7. يبدو أن أبل تستخدم نفس الكاميرا مع أجهزة استشعار أفضل وتحسين معالجة الصور.

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6 – الاشعارات بقيت في مكانها :

مع عدم وجود زر home في اي فون X، ونقله الى شاشة اللمس يمكنك التنقل بشكل مختلف إلى حد ما عن أجهزة اي فون الأخرى، المشكلة الوحيدة: هي الطريقة استدعاء مركز التحكم. من الأسفل الى أعلى اليمين. مشكلة أخرى هي : الجزء العلوي هو المكان الذي من المفترض أن يكون مركز الاشعارات. حسنا، انها لا تزال هناك.

7 – هناك نسختين مختلفين من اي فونX :

اي فون صنعت نسختين من X بوحدات تخزين مختلفة ومواصفات اخرى لم تتضح بعد ، مرة أخرى، كل هذا تخمين، ولكن يبدو أنها تناسب الحقائق التي تتضمنها الاجهزة الجهاز الجديد.