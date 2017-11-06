19 شركة ناشئة ريادية….قصة نجاح “BIG” في سنتين

منذ ان اطلقت Orange الاردن برنامج ( Business Innovation Growth/BIG ) لتسريع نمو الشركات الناشئة في أواخر العام 2015، اتاحت الفرصة امام العديد من المبدعين واصحاب الافكار الخلاقة لعرض مواهبهم في مجال التكنولوجيا امام ذوي الاختصاص، في مشوار امتد على مدار اربعة مواسم رسمت خلالها لوحة طرزت بنجاحات شركات وشراكات اظهرت مدى ابداع الشاب الاردني الساعي للحصول على فرصة وفرها لهم الاشتراك في برنامج ” BIG”.

اليوم تشارف الشركة على الانتهاء من الموسم الرابع لـ” BIG”، حيث اختارت ” Orange الأردن” 6 شركات أردنية ريادية جديدة للانضمام للموسم الجديد، لتقديم الدعم والمساندة لها لتنضم الى 13 شركة ناشئة ريادية، وبذلك تساهم الشركة من خلال برنامجها الخلاق لدعم قصص نجاح تحققت لتسعة عشر شركة ريادية ناشئة.

وتقدم الشركة خلال فترة انعقاد مواسم البرنامج التي تمتد عادة لفترة ستة اشهر تقديم الدعم اللوجيستي والارشادي والتوجيهي للشركات الناشئة، والتي من المؤمل ان يكون لها فرصة كبيرة في العديد من المجالات، كما تمنح هذه الفترة الشركات الريادية فرصة لاختبار السوق بشكل جاد وعملي، لتحديد احتياجاته وتقديم الحلول المثلى له، بالإضافة الى اتاحة المجال لهذه الشركات الريادية للعمل على تطوير وتعديل وبناء منتجها في حال لقي عقبات تسويقية او ما شابه مستقبلا.

وضمن هذا الاطار فقد ساهمت Orange الاردن بمساعدة الشركات الناشئة وريادي الاعمال في توسيع اعمالهم وبالتالي مقدرتهم على تسويق منتجاتهم وما ينتج عنه من توليد ايرادات ومن ثم تقديم حوافز امام الباحثين عن فرص استثمارية في مثل هذه الشركات.

وعلاوة على ذلك، ساعدت Orange الاردن الشركات الناشئة على تعزيز قدراتهم لتصميم منتجهم، وضع الخطط التسويقية والاستراتيجية، خدمات الاتصالات والدعم التقني والفني، المحاسبة والموارد البشرية والقانونية بما يشمل الضرائببالاضافةللتغطية الإعلامية.

ولا يقتصر دور الشركة على هذا، بل يمتد لتنظيم جلسات تفاعلية خلال مؤتمرات عالمية تعقد بين هذه الشركات الريادية الناشئة والشركات الكبرى الراغبة في الدخول باستثمارات جديدة، وقد بدأت Orange الاردن بنفسها لتوقع شراكات مع عدد منهم للتعاون معهم والاستفادة من منتجاتهم لتعزيز الخدمات المقدمة لمشتركيها، بالإضافة الى استضافة الفعاليات التي تخص هذه الشركات المنضمة للبرنامج، وفرص التشبيك من خلال المشاركة في الفعاليات المحلية والعالمية سعيا للحظو بشركات جديدة مع شركات محلية وعالمية.

يشار الى ان برنامج “BIG” ساهم بالتأثير ليس فقط على الشركات الناشئة ، بل على جميع المستفيدين من البرنامج، حيث تم تدشينه كجزء من خطة الشركة الاستراتيجية “Essentials 2020” وهو يعكس حرص “Orange الاردن” على إحداث التنمية الاجتماعية من خلال العمل ضمن المجتمع المحلي لتعزيز النمو الاقتصادي للمجتمع والتخفيف من البطالة.