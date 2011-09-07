ويكيليكس”: نبيه بري يقول عن اميل لحود “ابن زانية” ويتهمه بالتواطؤ ضده مع السوريين

كشفت برقية صادرة عن السفارة الأمريكية في بيروت بتاريخ 17/05/2007 تحت رقم 697 نشرها موقع ويكيليكس، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري استقبل في منزله في عين التينة نائب وزير الخارجية الأمريكي دافيد والش مرحباً به بشدة مستذكراً تعاونه الوثيق بالمسؤولين الأمريكيين لوقف إطلاق النار” (خلال عدوان يوليو).

وطلب بري من والش بحضور السفير الأمريكي لدى بيروت جيفري فيلتمان ومستشاره للعلاقات الخارجية علي حمدان والنائب عن كتلة التنمية علي بزي “المساعدة على تقديم موعد زيارة رئيس البرلمان الأوروبي المقررة إلى لبنان في 31 مايو موعد انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب، لكي يستغل ذلك في دعوة البرلمان للانعقاد وقطع الطريق أمام الرئيس أميل لحود بالتذرع بعدم انعقاده لإصدار قرار بحله”.

وقال بري “إن لحود ينتظر العذر المناسب لتشكيل حكومة ثانية وإدخال البلاد في أزمة دستورية لوجود حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في السلطة”.

وفي برقية أخرى صادرة عن السفارة الأمريكية في بيروت بتاريخ 09/05/2007 حملت الرقم 655 ونشرها الموقع، وصف بري الرئيس السابق أميل لحود بـ”إبن الزانية”، طالباً من السفير الأمريكي في بيروت جيفري فيلتمان مساعدة الولايات المتحدة لتعطيل ما وصفها بـ”المؤامرة الشيطانية” التي يخيطها لحود بالاشتراك مع السوريين لحل مجلس النواب.

وأوضحت البرقية أن بري كشف للسفير أن لحود يسعى في ظل إصراره على عدم دستورية حكومة الرئيس فؤاد السنيورة واعتبارها غير قائمة، إلى استخدام “تفسيره الخلاق” للدستور لحل البرلمان بقرار منه عندما يفشل في الانعقاد في نهاية دورته العادية في 31 مايو 2007.

وأضاف بري “ان لحود عندها سيقرر تعيين رئيس جديد للحكومة وتشكيل الحكومة من دون الحاجة إلى موافقة البرلمان، وتبادر الحكومة إلى الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية جديدة”.

وفي لحظة انفعال حادة وبحسب البرقية قال بري “لحود ابن زانية”، قافزاً من كرسيه طالباً من السفير فيلتمان عدم الكشف عما صارحه به أمام أحد، كاشفاً أنه أدرك أخيراً أن لحود كان يستخدمه في إطار مؤامرة صممها وعرضها على السوريين تطيح به من منصبه كرئيس لمجلس النواب وربما تهميشه نهائياً مستقبلاً”.





