وزير الداخلية يُطالب الشّرطة باعتقال كل من يَضرب “مُعلّمًا” وتَحويله إلى “عِبرة”

طلب وزير الداخلية الأردني غالب الزعبي من مدير الأمن العام الجنرال أحمد فقيه، مُلاحقة من ضربوا معلمي مدارس مُؤخّرًا لكي يكونوا “عبرةً لمن يعتبر”.

ووجّه الوزير الزعبي مُذكّرة رسميّة بهذا الخُصوص لجهاز الشرطة، تُوجّه بضَبط المُعتدين في حالتين مُؤخّرًا، بعد إضراب المعلمين في عدّة مواقع بسبب اعتداءات عليهم من قبل أهالي الطلبة.

وتحرّكت وزارة الداخلية بهذا الاتجاه، بناءً على طلبٍ رسمي من وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز.

وحَسب نص المذكرة، طالب الوزير باعتقال سبعة أشخاص إضافةً لشخصين من أهالي تلاميذ، اعتدوا بالضرب على معلمين دخلوا المستشفى، مُصرًّا على أن يُحاسب هؤلاء بمُوجب القانون حتى يَعتبر الجميع.