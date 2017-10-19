وزيرة السياحة والآثار تشارك بجلسة العصف الذهني لمبادرة (مش مستحيل) في منصة زين للإبداعZINC في جامعة اليرموك

عمّان 18 تشرين أول 2017: قامت وزيرة السياحة والآثار السيدة لينا عنّاب، بزيارة منصة زين للإبداع ZINC الكائنة في جامعة اليرموك في محافظة إربد، وذلك على هامش جلسة العصف الذهني التي أقامتها مبادرة (مش مستحيل) التي أطلقتها مؤسسة الجود غير الربحية، بالتعاون مع شركة زين الشريك الاستراتيجي، وشركاء للأفضل، وتلفزيون رؤيا، والجمعية الملكية للتوعية الصحية، ومؤسسة الحسين للسرطان و”معاً نصل” والجمعية الملكية لحماية الطبيعة، وشركاء التعلّم “”براشوت 16” و “جهد”.

وشاركت وزيرة السياحة والآثار لينا عنّاب، وبحضور رئيس جامعة اليرموك الاستاذ الدكتور رفعت الفاعوري، ونائب رئيس الجامعة الدكتور زياد السعد، ومدير مديرية سياحة محافظة إربد الدكتورة مشاعل الخصاونة، وعدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني، والهيئات الشبابية وطلبة الجامعة، بجلسة العصف الذهني، التي تناولت طرح التحديات التي تواجه المجتمعات، وايجاد حلول جذرية لهذه التحدّيات، حيث قدّمت الوزيرة شرحاً وافياً عن التحديات التي تواجه قطاع السياحة في المملكة، باعتباره أحد التحديّات الإثني عشر التي تتطرق لها المبادرة، وذلك لفتح المجال أمام الشباب والشابات بتقديم أفكار للتغلب على هذه التحدّيات وتحويلها لفرص ايجابية.

يُشار إلى أن مبادرة #مش_مستحيل هي أول وأضخم برنامج عصف ذهني متخصص بدمج المجتمع في حل التحديات التي تواجهه، وذلك من خلال طرح 12 تحدياً عبر موقع المبادرة للمشاركة بها خلال برنامج اجتماعي أسبوعي سيُعرَض في 12 حلقة تلفزيونية، بحيث تناقش كل حلقة أحد التحديات، ليتم اختيار أفضل 3 أفكار بناءً على معايير الابتكار والجدوى الاقتصادية والقابلية للتطبيق والاستدامة، للظهور في البرنامج الذي سيُعرَض على قناة رؤيا.