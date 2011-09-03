أخبار الاردنمثير للجدل موظفة اسرائيلية في مؤسسة نهر الاردن …لماذا؟ الناشر الصوت اخر تحديث 6 سبتمبر 2011 80 شارك نكتفي بهاتين الوثيقتين لاثبات مدى التخبط الذي وصلت اليه بعض مؤسساتنا الى درجة تعيين موظفة تحمل الجنسية الاسرائيلية في حين ينتظر مئات الاف الاردنيين دورهم في التوظيف لدى ديوان الخدمة المدنية 80 شارك FacebookTwitterGoogle+WhatsAppTelegramViberReddItLinkedin
احنامن ضحايا المؤسسه
ومسؤولين عن كلامنا أدارة المؤسسة والبرنامج تحكمها مزاجية نسوان تدعي النظام والعدل وهي بعيده كل البعد عنهم
جربوا أسالو موظفين البرنامج عن رضاهم عن إدارتهم رح تسمعوا العجب من الظلم
انا الحمد الله انا طلعت وارتحت الله يكون بعون يلي فيها
فلسطينيه أصيله
لو فيها خير ما حملت هويه اسرائيليه الاردن بلد الكل , فيها عقول ما في داعي نجيب لل
الى ابو راشد الشناق لو السيدة سامية فصلت مرتك الي بتشتغل في المؤسسةبدافع عنها نفس الشي و لا هي من جماعتها المدللين
عاشت الاردن للأردنييين يا شناق
صبرا” يا جماعة لكل بداية نهاية ونهاية بعض الناس رح تكون سودا
بدي اسال ابن فلسطين اللي بيقول انها حره ابيه ليش بعتو فلسطين بترارب المصاري لليهود
اتقو اللة بهذة السيدة لاانها قدمت الكثير كل الدعم لكي سيدتي
السلام عليكم انا شخص اعرف السيدة سامية بشارة تمام المعرفة فهي انسانة بغاية اللطف وقد قدمت للشباب الكثير واخذت بيد الكثير من العائلات المحرومة من الاب والام فاتقو اللة بهذة السيدة
السؤال مش هيك يا اخوان السؤال سته مليون مواطن ما فيهم خبير قادر يشتغل شغلها؟ وبعدين هل هي اولى من طابور العاطلين عن العمل؟
الموظفه من عرب فلسطين المحتلة ، ويحق لها العمل دعما للشعب فلسطيني 48, وشكرا لنهر الاردن .واتمنى أن أرى المزيد منهم في الوطن العربي ، لانهم يستحقون أن يكون معنا،هدا الشعب الصامد في الداخل ،وكفاكم تعليقات ليس لها معنى…….
هذه الفتاة اليهودية جاسوسة لاسرائيل ان اعمل في المؤسسة .و تغعل ما يحلوا لها ولا تعترف بحلال وحرام ودائما تقول عيش حياتك واعمل اللي بدك اياه لا تصلي ولا تصوم ولا تعترف باله( ملحدة) وعلاقاتها مشبوهة ولها لوبي خاص بها
هلا عمي .. ها وشو عاد .. شو يعني … بطلعلها وبطلع للي عينتها .. شي غاد ..
عاثت في الارض فسادا ولا حسيب ولا رقيب وكاسك يا وطن
هده ليست اسرائليه يا صوت بل صهيونيه خافو من يوم شتوه نت متى كان التعين في وطني على الكفاءه يامن تسرحون وتمرحون وتتاجرون في خيرات ومقدرات الوطن الحبيب الدي يئن تحت وطاءة الجور والظلم والتهميش لابنائه المخلصين وتقريب المجرمين …. وابنا البوكر الدين يقامرون بالوطن واهله
أنا شخص اطوعت مع مؤسسة نهر الأردن ، واتعرفت على كل اللي في تقريباً سامية بشارة محترمة ولكن ما كانت تحترم شهر رمضان وتفطر هي ومجد ، طبعاً ناهيك عن الاختلاط (الصحي) كما يقولون وهم بعيدين كل البعد عن هذا الصحي شباب وبنات مراهقين مع بعض غير التسيب المالي وكل شي بيندفع علي مصاري على الطالع والنازل وعلى اشي فاضي
مؤسسة نهر الاردن تابعة للملكة رانيا
لا غرابة
قلبت مسخرة البلد
نهر فلسطين الحرة الابية
بدك تغير اسمه كمان؟؟
اسمه نهر الاردن يا متعنصر يا اقليمي يا جاهل
يا حسره علينا وبيحكولك انو الشباب ما بدهم يشتغلوو وين الشغل ؟؟
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