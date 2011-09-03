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موظفة اسرائيلية في مؤسسة نهر الاردن …لماذا؟

الناشر الصوت
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نكتفي بهاتين الوثيقتين لاثبات مدى التخبط الذي وصلت اليه بعض مؤسساتنا الى درجة تعيين موظفة تحمل الجنسية الاسرائيلية في حين ينتظر مئات الاف الاردنيين دورهم في التوظيف لدى ديوان الخدمة المدنية

20 تعليقات
  1. الإسم يقول

    احنامن ضحايا المؤسسه
    ومسؤولين عن كلامنا أدارة المؤسسة والبرنامج تحكمها مزاجية نسوان تدعي النظام والعدل وهي بعيده كل البعد عنهم
    جربوا أسالو موظفين البرنامج عن رضاهم عن إدارتهم رح تسمعوا العجب من الظلم
    انا الحمد الله انا طلعت وارتحت الله يكون بعون يلي فيها

  2. الإسم يقول

    فلسطينيه أصيله

    لو فيها خير ما حملت هويه اسرائيليه الاردن بلد الكل , فيها عقول ما في داعي نجيب لل

  3. الإسم مش عنصري وبس يقول

    الى ابو راشد الشناق لو السيدة سامية فصلت مرتك الي بتشتغل في المؤسسةبدافع عنها نفس الشي و لا هي من جماعتها المدللين

    عاشت الاردن للأردنييين يا شناق

  4. الإسم مراقب يقول

    صبرا” يا جماعة لكل بداية نهاية ونهاية بعض الناس رح تكون سودا

  5. الإسم اردني حر يقول

    بدي اسال ابن فلسطين اللي بيقول انها حره ابيه ليش بعتو فلسطين بترارب المصاري لليهود

  6. الإسم اردني من الشمال يقول

    اتقو اللة بهذة السيدة لاانها قدمت الكثير كل الدعم لكي سيدتي

  7. الإسم ابو راشد الشناق يقول

    السلام عليكم انا شخص اعرف السيدة سامية بشارة تمام المعرفة فهي انسانة بغاية اللطف وقد قدمت للشباب الكثير واخذت بيد الكثير من العائلات المحرومة من الاب والام فاتقو اللة بهذة السيدة

  8. الإسم الزير سالم العبادي يقول

    السؤال مش هيك يا اخوان السؤال سته مليون مواطن ما فيهم خبير قادر يشتغل شغلها؟ وبعدين هل هي اولى من طابور العاطلين عن العمل؟

  9. الإسم/كندا/ Issam Abushanab يقول

    الموظفه من عرب فلسطين المحتلة ، ويحق لها العمل دعما للشعب فلسطيني 48, وشكرا لنهر الاردن .واتمنى أن أرى المزيد منهم في الوطن العربي ، لانهم يستحقون أن يكون معنا،هدا الشعب الصامد في الداخل ،وكفاكم تعليقات ليس لها معنى…….

  10. الإسم ابو الجوج يقول

    هذه الفتاة اليهودية جاسوسة لاسرائيل ان اعمل في المؤسسة .و تغعل ما يحلوا لها ولا تعترف بحلال وحرام ودائما تقول عيش حياتك واعمل اللي بدك اياه لا تصلي ولا تصوم ولا تعترف باله( ملحدة) وعلاقاتها مشبوهة ولها لوبي خاص بها

  11. محمد عواد المجالي يقول

    هلا عمي .. ها وشو عاد .. شو يعني … بطلعلها وبطلع للي عينتها .. شي غاد ..

  12. الإسم مزرعة ابقار يقول

    عاثت في الارض فسادا ولا حسيب ولا رقيب وكاسك يا وطن

  13. الإسم ابن الطفيله يقول

    هده ليست اسرائليه يا صوت بل صهيونيه خافو من يوم شتوه نت متى كان التعين في وطني على الكفاءه يامن تسرحون وتمرحون وتتاجرون في خيرات ومقدرات الوطن الحبيب الدي يئن تحت وطاءة الجور والظلم والتهميش لابنائه المخلصين وتقريب المجرمين …. وابنا البوكر الدين يقامرون بالوطن واهله

  14. شاهد عيان يقول

    أنا شخص اطوعت مع مؤسسة نهر الأردن ، واتعرفت على كل اللي في تقريباً سامية بشارة محترمة ولكن ما كانت تحترم شهر رمضان وتفطر هي ومجد ، طبعاً ناهيك عن الاختلاط (الصحي) كما يقولون وهم بعيدين كل البعد عن هذا الصحي شباب وبنات مراهقين مع بعض غير التسيب المالي وكل شي بيندفع علي مصاري على الطالع والنازل وعلى اشي فاضي

  15. الإسم ماهر يقول

    مؤسسة نهر الاردن تابعة للملكة رانيا

  16. الإسم يقول

    لا غرابة

  17. هههههه يقول

    قلبت مسخرة البلد

  18. الإسم ابن فلسطين يقول

    نهر فلسطين الحرة الابية

    1. نهر الاردن يقول

      بدك تغير اسمه كمان؟؟
      اسمه نهر الاردن يا متعنصر يا اقليمي يا جاهل

  19. yasser nablsi يقول

    يا حسره علينا وبيحكولك انو الشباب ما بدهم يشتغلوو وين الشغل ؟؟

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