منصة زين للابداع (ZINC) تستضيف المغامر “عمر سمرة”

إستضافت منصة زين للإبداع (ZINC)، يوم الاثنين، المغامر والمتحدث المصري عمر سمرة، وذلك على هامش رعاية شركة زين للفعالية الخاصة بـ”سمرة” كراعي اتصالات حصري والتي أقيمت في نفس اليوم في مجمع الملك الحسين للأعمال.

وقام سمرة بجولة في أرجاء منصة زين للإبداع (ZINC) والتي إطلع من خلالها على أركان المنصة ومرافقها وما توفره من تقنيات متطورة وما تقدمه لرياديي الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة ودورها في خدمة قطاع ريادة الأعمال في المملكة، وتوفير الدعم للشباب الأردني من ذوي الأفكار الإبداعية.

كما شارك سمرة قصة نجاحه مع الريادين المتواجدين في منصة زين للإبداع (ZINC) وسلّط الضوء على أهمية التصدي للتحديات الصعبة التي تساهم بتعزيز الثقة بالنفس، والإيمان في قدرة الشخص على النجاح.

ويعد عمر سمرة أول مصري وأصغر عربي يصعد إلى قمة جبل إفرست وذلك في العام 2007 وقد أختير في العام 2013 من قبل شركة آكس من خلال مسابقة “آكس أبولو للفضاء الخارجي” التي شارك فيها 112 متسابقا من جميع أنحاء العالم، ليصبح رائد فضاء ليكون بالتالي أول مصري يذهب للفضاء في 2014.