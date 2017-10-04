منصة زين للإبداع ZINC تستضيف فعالية إطلاق مبادرة “مش مستحيل”

استضافت منصة زين للإبداع ZINC فعالية إطلاق مبادرة #مش_مستحيل، التي تعد أكبر حدث عصف ذهني في الأردن، والتي تم إطلاقها من قبل مؤسسة الجود غير الربحية.

وفي بداية الفعالية تم إطلاق المبادرة من قبل مؤسس “الفكر الجديد” وصاحب المبادرة ماهر قدورة، الذي أعرب عن سعادته بإطلاق هذه المبادرة، مثمّناً جهود الجهات المشاركة والداعمة لها، متمنياً على الجميع المشاركة.

ويأتي تنظيم هذه المبادرة الفريدة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط بالتعاون مع شركة زين الشريك الاستراتيجي، وشركاء للأفضل وتلفزيون رؤيا والجمعية الملكية للتوعية الصحية ومؤسسة الحسين للسرطان و”معاً نصل” والجمعية الملكية لحماية الطبيعة، وشركاء التعلّم “”براشوت 16” و “جهد”.

وتم الإعلان عن فتح باب المشاركة بالمبادرة لكافة الأعمار بدون استثناء، عبر موقع المبادرة: www.meshmostaheel.com.

يُشار إلى أن مبادرة #مش_مستحيل هي أول وأضخم برنامج عصف ذهني متخصص بدمج المجتمع في حل التحديات التي تواجهه، وذلك من خلال طرح 12 تحدياً عبر موقع المبادرة للمشاركة بها خلال برنامج اجتماعي أسبوعي سيُعرَض في 12 حلقة تلفزيونية، بحيث تناقش كل حلقة أحد التحديات، ليتم اختيار أفضل 3 أفكار بناءً على معايير الابتكار والجدوى الاقتصادية والقابلية للتطبيق والاستدامة، للظهور في البرنامج الذي سيُعرَض على قناة رؤيا.