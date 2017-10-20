منصة زين للإبداع ZINC تستضيف أبطال العالم للملاكمة والكيك بوكسينج

استضافت منصة زين للإبداع ZINC بطلي العالم للملاكمة الأميركي بادو جاك، وللكيك بوكسينج الأردني عامر المحسيري، حيث عُقد مؤتمر صحفي في المنصة في ختام زيارة البطلين للمملكة، بحضور جمع من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

وتأتي زيارة بطل العالم للملاكمة الأميركي بادو جاك، بدعوة شخصية من البطل الأردني عامر المحسيري، للقيام بجولة رياضية وزيارة عدد من الأندية والجمعيات الخيرية في المملكة ولقاء عدد من المسؤولين وفرق الملاكمة.

وافتتح المؤتمر الصحفي بكلمة للرئيس التنفيذي لشركة زين أحمد الهناندة الذي رحّب بالأبطال قائلا: “يسعدنا اليوم أن نستضيف بطل العالم للملاكمة بادو جاك، وبطل العالم للكيك بوكسنج النشمي عامر المحسيري، لنلتقي بأبطال شباب، في منصة زين للإبداع؛ هذه الحاضنة التي أنشأناها للشباب، والتي نستضيف فيها المبدعين من كافة القطاعات بما فيها قطاع الرياضة، مضيفا: نولي في زين اهتماما كبيرا بالرياضة والرياضيين وهما متواجدان معنا اليوم كما تدعم زين مسيرة الرياضيين ومنهم بطل الملاكمة حسين عشيش وبطل الكيك بوكسينج عدي أبو حصوة، وبطلي الجوجيتسو حمزة رشيد، ومحمد خير، وغيرهم العديد من الأبطال على مستوى الألعاب الفردية، وذلك للمساهمة في الارتقاء بالرياضيين والرياضة الأردنية، ورفع اسم الأردن الأغلى على قلوبنا في كافة المحافل”.

من جهته عبّر بطل العالم للملاكمة بادو جاك عن سعادته بهذه الزيارة مبديا إعجابه بما لاقاه في الأردن من حسن الاستقبال وكرم الضيافة، كما أشاد بالمواهب الأردنية في رياضة الملاكمة، ممن التقاهم خلال تواجده في المملكة.

من جانبه، أكّد البطل عامر المحسيري على كفاءة المواهب الأردنية الناشئة في رياضتي الملاكمة والكيك بوكسنج، مشيرا إلى اهمية إيلاء هذه الرياضات الاهتمام الذي تستحق ليتسنى لأبطال الأردن الحصول على الفرصة التي يستحقونها لإثبات جدارة الرياضيين الأردنيين.

واختُتم المؤتمر الصحفي بإعلان الرئيس التنفيذي لشركة زين أحمد الهناندة، عن مبادرة للاعبي الملاكمة والكيك بوكسينج الأردنيين، حيث ستمنح شركة زين بشكل سنوي، الفرصة للاعبي ملاكمة ولاعب كيك بوكسنج للمشاركة في معسكر تدريبي في أميركا تحت إشراف البطل الأردني عامر المحسيري، وذلك استكمالا لدعم زين للرياضة والرياضيين.