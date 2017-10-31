مركز Orange للبيانات يحصل على شهادة “Tier III” العالمية

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Orange الاردن جيروم هاينك عن حصول مركز Orange الأردن للبيانات/ مرج الحمام، على شهادة الدرجة الثالثة «Tier III» الخاصة بتصميم مراكز البيانات على مستوى العالم، حيث تم اعتماد المركز من قبل معهد أبتايم «Uptime Institute» الأمريكي المتخصص في دراسة وتقييم مراكز البيانات العالمية، وبذلك يكون مركزOrange للبيانات الأول في المملكة الحاصل على هذه الشهادة العالمية. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم تحت رعاية وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات/ وزيرة تطوير القطاع العام، وبحضور أمين عام وزارة الاتصالات نادر ذنيبات، والمدير التنفيذي للقطاع المؤسسي والشركات في الشركة المهندس سامي سميرات، والمدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والشبكات والمبيعات الكلية المهندس وليد دولات، ومدير مراكز البيانات ومدير مشروع Tier III المهندس بهجت العدوان، ونخبة من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة وزبائن الشركة.

وخلال المؤتمر الصحفي أكد هاينك اعتزاز “Orange” الأردن بحصول مركز بياناتها المتطور على شهادة «Tier III» المرموقة، مضيفا أن تأسيس مركز بيانات مرج الحمام في العام 2013 جاء ليلبي احتياجات مشتركي الشركة من القطاع المؤسسي والأعمال، ووضع أحدث التقنيات والابتكارات بين أيديهم. ويعد جزءاً من استراتيجية الشركة الخمسية “Essentials 2020” التي تلتزم من خلالها بمواكبة ودعم التطور الرقمي لزبائننا من قطاع الأعمال وذلك من خلال تقديم البنية التحتية الملائمة.

وأضاف هاينك أن الشركة كانت قد انشأت في العام الماضي مركز تواجد الانترنت العالمي IP POP المتواجد في مراكز Orange للبيانات ((Data Centers Orange في موقعي مرج الحمام وهاشم بهدف ربط المزيد من الناس بالإنترنت المتسم بالموثوقية والجودة العالية أكثر من أي وقت مضى على مستوى المنطقة، بالاستفادة من خبرات مجموعة Orange العالمية والذي سيمكن المشغلين المحليين والإقليميين من الوصول للإنترنت من خلال نقاط مباشرة في الأردن عوضاً عن نقاط الوصول الدولية المتواجدة في مناطق كأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

من جانبه أكد سميرات على أن Orange الأردن المزوّد الوحيد على المستوى المحلي الذي يقدم”Tier 3 data center” ، مشيرا إلى أن الحصول على هذا الاعتماد العالمي من بين المراكز الأخرى في المنطقة قد برهن على أنه مركز متعدد الاستخدامات يتيح الفرصة للمشتركين لتصميم وتنفيذ وإدارة النظم والشبكات والتطبيقات، حيث ساهم المركز في استمرارية الأعمال وساعد في تحقيق نمو مستقر للكثير من الشركات الاستراتيجية و البنوك في الأردن.

وقال دولات أن حصول مركز Orange الأردن للبيانات على هذه الشهادة، قد اسفر عن إدراج الأردن على خارطة الــ

«Tier III» العالمية، حيث جاء ترتيب المملكة في المركز الخامس بين الدول العربية، والـ 83 على مستوى العالم. وتعتبر Orange الأردن واحدة من بين 923 شركة حاصلة على واحدة من شهادات “TIER” بكافة مستوياتها، وذلك بسبب المزايا المتعددة والمطبقة لأعلى المعايير التي يقدمها المركز لمشتركيها.

واستعرض العدوان عمل المركز، وقال انه يقدم خدمات متنوعة ومميّزة، من أبرزها، احتوائه على مولدات كهربائية وأجهزة تكييف بقدرات وسعات كبيرة، قادرة على توفير الأحمال الكهربائية المطلوبة لخدمة أجهزة الخوادم والتطبيقات وأجهزة ربط الشبكة في حالة القيام بعملية الصيانة أو تبديل أي من أجهزة الطاقة أو مرفقاتها بدون الحاجة لتوقف الخدمة نهائياً.

بالإضافة لوجود مسارات كهربائية ومسارات لربط الشبكة البديلة بنفس السعة والقدرة والكفاءة، بمعنى آخر ،أن يكون لدى المنشأة عدد لا يقل عن N+1 من جميع الأجهزة التي تخدم الموقع وبنفس القدرة الاستيعابية”.

وكان مركزOrangeالأردن للبيانات/مرج الحمام قد فاز أيضا خلال العام الحالي بجائزة “Panduit” المرموقة ببناء مراكز البيانات على مستوى العالم لسماته المتميّزة التي لا مثيل لها على مستوى العالم، فتم تصنيفها الأول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.