مركز حماية وحرية الصحفيين: نلتزم بالقانون ولم نخالفه

أكد مركز حماية وحرية الصحفيين على سلامة موقفه القانوني مشدداً على أنه يحترم ويلتزم بالقانون ولم يخالفه أبداً منذ تأسيسه عام 1998.

وقال في بيان أصدره رداً على ما نشرته جريدة الدستور بأن “مراقب الشركات أحال مركز حماية وحرية الصحفيين الى النائب العام”، أن المركز لم يتبلغ بأي كتاب بهذا الخصوص حتى الآن، مبيناً أن المركز مسجل بموجب أحكام القانون منذ ما يقارب الـ 20 عاماً ولم يتلق أي إخطار بمخالفته للقانون.

وتساءل المركز عن المخالفة التي ارتكبها، معتبراً ما يحدث معه بأنه تجاوز على الحقوق الدستورية وعصف بالتزامات الأردن بموجب المعاهدات الدولية التي صادق عليها.

وأكد أن هناك محاولات لتشويه سمعة مركز حماية وحرية الصحفيين أمام الرأي العام، واصفاً ما يجري بأنه استهداف لمؤسسات المجتمع المدني ومحاولة للتضييق على عملها.

وفيما يلي نص البيان:

فوجئ مركز حماية وحرية الصحفيين بالخبر المنشور في جريدة الدستور بتاريخ 10/9/2017 وعلى صفحتها الأولى تحت عنوان “مراقب الشركات يحيل ملف مركز حماية وحرية الصحفيين الى النائب العام”، ومصدر المفاجأة والصدمة أن الكتاب الذي تشير له الجريدة لم يتبلغ به المركز حتى الآن.

مركز حماية وحرية الصحفيين تأسس منذ 1998 ومسجل لدى مراقب الشركات كشركة مدنية، وهو منذ ذلك الوقت يمارس عمله بشكل معلن ومعروف، ولم يتلق أي مذكرة أو كتاباً يفيد بمخالفته القانون.

يلتزم مركز حماية وحرية الصحفيين منذ تأسيسه بالقانون ولم يرتكب أي مخالفة له، وهو يحظى باحترام كل الجهات الشريكة له لاحترافيته وقدرته على تنفيذ الأنشطة والبرامج، والخدمات التي قدمها لحماية الإعلاميين وتطوير احترافيتهم بصورة يشهد لها القاصي والداني.

ويعرف الجميع أن برامج وانشطة مركز حماية وحرية الصحفيين خلال 20 عاماً في الأردن كانت تحظى بحضور مميز وشراكات واسعة، وأبرز الشركاء كانت الحكومة الأردنية والمؤسسات التابعة لها.