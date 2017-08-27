مراد يلدريم وزوجته المغربية في الحج ! – بالصور
توجه النجم التركي مراد يلدريم وزوجته المغربية الى الديار المقدسة لاداء فريضة الحج، ونشر يلدريم صورته مع زوجته ايمان الباني في المطار مرتديا ملابس الاحرام مما اشعل مواقع التواصل الاجتماعي .
وتوجه يلدريم برفقة زوجته من مطار اسطنبول الى مطار جدة على متن الخطوط التركية . وقال لمعجبيه ان سيقيم 10 ليال في مكة المكرمة، و3 ليال في المدينة المنورة. مضيفا انها ليست المرة الاولى التي يؤدي فيها فريضة الحج لكنها الاولى برفقة زوجته
مراد يلدريم هو ممثل تركي من مواليد 13 ابريل 1979 في مدينة قونية. وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قام بالتقدم شخصيا لخطبة ايمان الباني ليلدريم.
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