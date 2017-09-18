مدى تطلق عروض الإنترنت للمحافظات

أطلقت شركة مدى للاتصالات عروض إنترنت خاصة لمحافظات المفرق وجرش وعجلون والكرك والطفيلة ومعان، وذلك في إطار سعيها إلى تلبية احتياجات مشتركيها في هذه المحافظات، حيث تأتي هذه العروض بنظام الاشتراكات المدفوعة لاحقاً (الفواتير).

وتوفر هذه العروض حزم تتمتّع بسعات عالية وأسعار في متناول الجميع بالإضافة إلى عرض مضاعفة الحزمة لفترة محدودة حيث تتيح الشركة من خلال هذه العروض الجديدة حزمة 240 جيجابايت باشتراك شهري يبلغ 9 دنانير فقط، وحزمة 500 جيجابايت باشتراك شهري يبلغ 14 دينار فقط، حيث يمكن للمشتركين في المحافظات المذكورة الحصول على هذه العروض من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لشركة مدى www.mada.jo أو من خلال فريق المبيعات المباشر عبر الاتصال على الرقم 0790640000،أو زيارة أي من معارض مدى أو وكلائها المعتمدين، كما يمكن الاطلاع على كافة التفاصيل من خلال حسابات الشركة الرسمية على فيسبوك، وتويتر، وانستغرام: Mada Jordan، أو التواصل مع شركة مدى.

وعن هذه العروض الجديدة، قال مدير عام شركة مدى فيليب حنا: “نسعى دوماً في شركة مدى لنشر خدمات الإنترنت في مختلف محافظات المملكة، عبر عروضنا وخدماتنا التي نحرص من خلالها على توفير خدمات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة في متناول الجميع، حيث ندرك أهمية الإنترنت لتعزيز النمو في المحافظات، نتيجة للعلاقة المباشرة بين انتشار خدمات الإنترنت ونمو الاقتصاد الوطني”.

يُشار إلى أن شركة مدى للاتصالات أعادت إطلاق خدماتها في شهر كانون الأول من العام الماضي، حيث قامت بالتحوّل في خدمات الإنترنت المقدّمة من تقنية الـ WIMAX إلى تقنية الإنترنت اللاسلكي عريض النطاق LTE الثابت، التي تتميز بالسرعة الفائقة للإنترنت، مع إمكانية تقديم خدمات الخط الثابت، بالإضافة إلى توسيع نطاق التغطية لشبكتها لتشمل عدداً أكبر من المناطق والمشتركين في كافة محافظات المملكة.

وتطوّع شركة مدى عند صياغة عروضها أحدث التقنيات في الإنترنت اللاسلكي الثابت عريض النطاق(Wireless Broadband) ، وخدمات مقاسم البروتوكولات المتعددة (MPLS) ، بالإضافة إلى خدمات الشبكة المحلية الإفتراضية الخاصة (VPLS) ، وخدمات حلول ربط الأعمال، والتي بدورها تقوم بعملية الربط مع الإنترنت، عبر تكنولوجيا الميكروويف والألياف الضوئية، إلى جانب توفير خدمات مراكز البيانات.