محافظ اربد يسلم مبنى المجمع الاسلامي الى جمعية الاخوان

سلم محافظ اربد امس المجمع الإسلامي في اربد إلى جمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة التي يمثلها عبدالمجيد ذنيبات ، وذلك بموجب قرار صادر من وزير الداخلية بناء على شكوى تقدمت بها الجمعية ضد جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة.

وذلك استنادا إلى قرار سابق بنقل كل أملاك الجماعة غير المرخصة إلى الجمعية ، وقد حاولت الجماعة منع قرار التسليم من خلال الاعتصام أمام مبنى المجمع إلا انها فشلت في ذلك علما بأن الجماعة كانت تستخدم المبنى لعقد لقاءاتها التنظيمية تحت لافتة حزب جبهة العمل الاسلامي وان قرار التسليم جاء مستحقا لصالح الجمعية التي تمتلك الحجة القانونية لاستخدام مبنى المجمع .

من جهته قال النائب صالح العرموطي عن كتلة التحالف الوطني للاصلاح ان دولة المؤسسات و القانون تعني نزع صلاحيات السلطة التنفيذية في القضاء و التشريع ، و لازلنا نرى و نسمع خرق واضح لهذا المبدأ بقيام الحكومة في التغول على هذه السلطات لتمارس بصورة تعسفية خرق لأحكام الدستور خاصة أن النزاع في القضايا المدنية و الجزائية من إختصاص القضاء دون سواه .

وقال العرموطي أن حزب الجبهة مرخص قانونا و يستأجر عقارا يحكمه القانون و ليس الحاكم الإداري و إن هناك قضايا بهذا الخصوص لم يتم البت فيها و هناك أحكام صدرت في ذات الموضوع عندما أغلق محافظ العقبة السابق مقر الحزب حيث قررت المحكمة الإدارية إبطال قرار المحافظ واعتبرته تعسفا باستعمال الحق و ليس من اختصاص المحافظ إتخاذ مثل هذا الإجراء .

واضاف العرموطي أن الاستقواء على الحركة الإسلامية استقواء على الوطن و المرحلة تتطلب وحدة الصف