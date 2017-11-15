مؤتمر المدفوعات الخامس يكرم بنك القاهرة عمان على رياديته في تقديم خدمات الدفع الالكتروني

عمان -كرمت شركة نتورك إنترناشيونال بنك القاهرة عمان في مؤتمر نتورك للمدفوعات الخامس على رياديته بتقديم خدمات الدفع الالكتروني وتميزها في مشروع البطاقات الجامعية الذكية متعددة الاغراض الذي تفردت به على مستوى القطاع المصرفي المحلي.

وتسلم مدير عام بنك القاهرة عمان الاستاذ كمال البكري الدرع الخاص بهذا التكريم من السيد أمجد الصادق الرئيس التنفيذي للعمليات لدى شركة نتورك إنترناشيونال -الأردن

وشكلت مشاركة بنك القاهرة عمان اهمية نسبية لهذا المؤتمر الذي انطلقت فعالياته في فندق الفور سيزون بالعاصمة عمان لريادته في موضوع تحويل بطاقات طلبة الجامعات الى بطاقات ذكية يستطيع حاملوها القيام بخدمات الدفع الالكتروني بأقل وقت وجهد.

وانطلق بنك القاهرة عمان في هذا المجال من حرصه على توجهه لتعزيز و تطبيق سياسة البنك المركزي الاردني في تطبيق الاشتمال المالي .

وبنك القاهرة عمان الذي كان ولا يزال السباق في تقديم خدمات مصرفية رائدة لعملائه يعد من البنوك الاولى الذي اطلق خدمات الدفع الالكتروني.

ونظمت شركة نتورك إنترناشيونال مؤتمرها الخامس بعنوان المضي بالمدفوعات الالكترونية لغد أفضل ” Taking ePayments forward for a better tomorrow ” بمشاركة كبرى الشركات في الاردن.

ويوفر المؤتمر منصة للخبراء والمعنيين من قطاعات الدفع الإلكتروني، والحلول المالية، والبنوك، والخدمات المصرفية، بالإضافة لتجار التجزئة، للتحاور وتبادل الأفكار حول مستقبل قطاع المدفوعات الإلكترونية في الأردن.

ورعى اعمال المؤتمر البنك المركزي الأردني الذي مثله نائب محافظ البنك المركزي الأردني عطوفة الدكتور ماهر الشيخ حسن و المدير التنفيذي لدائرة المدفوعات والعمليات المصرفية المحلية في البنك المركزي الأردني، مها البهو.

وهدف المؤتمر الذي استمر يوما واحدا، إلى تزويد المشاركين والحضور بشرح وافٍ حول قطاع الدفع الإلكتروني ونموه المتسارع لا سيما مع التطور التكنولوجي الذي يشهده القطاع، من خلال عروض تقديمية ترأسها خبراء وشخصيات اقتصادية من قطاع الخدمات المصرفية الذين سلّطوا الضوء على أهم التطورات والمستجدات في قطاع المدفوعات في الأردن.

وحرص المؤتمر على تجسيد الرؤى الملكية السامية على أرض الواقع، على تأدية دور حيوي في توسيع صناعة الدفع الإلكتروني في الأردن من خلال دعم الشركاء المحليين مثل البنك المركزي الأردني في عدة أنظمة ومشاريع، كنظام الفوترة الإلكترونية “إي فواتيركم”، وعملية تسهيل قبول محافظ JoMoPay على وسائل الدفع الالكترونية المتوفرة في المملكة، وذلك من أجل تمكين البنك من تحقيق رؤيته التي تتمحور حول زيادة الشمول المالي في جميع أنحاء المملكة.