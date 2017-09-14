 كيف تشتري لاب توب جديد ؟

هناك الكثير من الخيارات في عالم الـ لاب توب و أجهزة الكمبيوتر المحمولة للاختيار من بينها في هذه الأيام ، مما يجعل من الصعب بالنسبة لنا لمعرفة أي جهاز نشتري على وجه التحديد. فكل منا لديه استخدامات مختلفة لهذه الاجهزة لذلك جمعنا لك هذه الملاحظات لمساعدتك في قرار الشراء

حدد المكونات التي تبحث عنها في جهاز لاب توب الذي تنوي شراؤه. بناء على النشاط الذي تنوي استخدام الجهاز لاجله يمكنك العثور على جهاز كمبيوتر محمول موثوق به.

ماذا عن معالج الكمبيوتر. المعالجات لديها قوة أكبر الآن مما كانت عليه قبل بضع سنوات. يجب عليك أن تأخذ في الاعتبار كم من هذه القوة سوف تحتاج وعلى أساسها كيف سيتم استخدام الكمبيوتر المحمول الخاص بك. قد تحتاج إلى الكمبيوتر المحمول لتكون قادرا على التعامل مع عدة برامج تعمل في وقت واحد إذا كنت تفعل الكثير من المهام المتعددة على الكمبيوتر.

انظر إلى شاشات الكريستال السائل (شاشة الكريستال السائل) الكمبيوتر المحمول واختبار جودتها. أصبحت شاشات الكريستال السائل عريضة على أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأفضل في الجودة . اختبار نوعية الشاشة مهم لانه يحسن نوعية المشاهدة لديك لاي عمل تقوم به .

4. وزن الكمبيوتر المحمول عامل مهم. منذ تم تصميم جهاز الـ لاب توب كانت الفكرة ان تحمله معك اينما ارتحلت ، عليك اذا معرفة وزن الجهاز الذي تريد شراؤه حاول ان يكون خفيفا ورشيقا قدر الامكان.

اقرأ ايضا : اشياء لم تخبرنا بها ابل عن اي فون X

5. تحقق من الاضافات المدمجة مثل بطاقة الصوت وبطاقة الفيديو وبطاقة الرسومات. ستحتاج لاحقا لجهاز ذو متميز وقوي وقادر على تشغيل ملفات الصوت والفيديو بكفاءة وقوة .

6. تحقق من عمر البطارية. فالفكرة من المحمول هو البقاء بعيدا عن الشحن لاطول مدة ممكنة ، لذلك معرفة عدد الخلايا التي تستخدمها البطارية مهم قد تكون بعض بطاريات طويلة الامد لكنها قد تتسبب بثقل وزن الـجهاز المحمول.

مراجع وروابط مفيدة قد تساعدك في اتخاذ قرار اكثر جرأة

http://www.notebookreview.com/

http://www.notebookforums.com/