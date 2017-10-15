نشرح هنا كيف تخفي اتصالك على فيس بوك من اصدقائك.ً كنت تستعمل فيسبوك على تطبيق المسنجر الهاتفي أو في سطح المكتب. بالنسبة للهاتف: مجرد تغيير حالتك من نشطة إلى “Off” في تطبيق محادثات فيسبوك يجعلك تظهر غير متصل للجميع، لذلك إذا أردت أن تخفي اتصالك بفيسبوك عن أشخاص محددين، ننصحك بحظرهم على المسنجر مؤقتًا. أما عن استخدام موقع فيسبوك لسطح المكتب، يكون خيار غلق دردشة فيسبوك عن جهات اتصال محددة ممكنًا ويجعلك تظهر لهم غير متصل، لكن يظل بإمكانهم إرسال الرسائل لك.

افتح تطبيق مسنجر فيسبوك. علامة هذا التطبيق هي علامة تحدُّث سماوية اللون على مربع أبيض بداخلها رمز الصاعقة.

إذا لم يكن حسابك مفتوحًا مسبقًا، قم بإدخال رقمك الهاتفي أو بريدك الإلكتروني وكلمة السر للمتابعة.



اضغط تبويب People-الأشخاص. توجد بين خيارات أربعة في صف أسفل الشاشة على الناحية اليمنى في الآيفون، والناحية العلوية اليمنى من الشاشة في الأندرويد.



انقر اسم الشخص. ستنفتح صفحة المحادثة الخاصة به، وتجدها فارغة إن لم تكن قد تحدثت مع الشخص قبل ذلك.



اضغط على الاسم. يوجد الاسم بأغلى صفحة الدردشة. ستنفتح نافذة منبثقة جرّاء هذا.



اضغط Block-حظر. هذا هو الخيار الأخير في الصفحة.



حرك دائرة حظر الرسائل “Block Messages” يمينًا. يتحول لونها أخضر أو أزرق بعد الضغط عليها. هكذا لا يعد بمقدور الشخص رؤية وجودك عندما تكون متصلًا، لكنه كذلك يمنعك من تلقي الرسائل منه.



كرر نفس الخطوات مع كل شخص ترغب بالاختباء منه.