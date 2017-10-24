قلق من استعمال السلاح الفردي … وتواجد ملايين القطع بيد المواطنين

ألقت السلطات الأردنية القبض على شخصين في منطقة البادية أطلقا الرصاص من سلاح رشاش في ساحة مدرسة للإناث، وتسببا بترويع المعلمات والطالبات، بعد سلوك احتجاجي على اعتقال قريب لهما استخدم السلاح أيضاً بصورة غير قانونية وتم إيقافه بعملية دهم أمنية.

حوادث ظهور السلاح في الأردن تتوسع وتنتشر بشكل مقلق. وفي الحالة الأخيرة على الأقل أصرت السلطات الأمنية على توجيه رسالة خشنة لمن يستعرضون بالسلاح الناري بهدف ترويع المجتمع خصوصا في مناطق البادية التي يتكاثر فيها السلاح.

قبل ذلك بأسابيع أرسلت امرأة في جنوب الأردن إلى المحكمة بعد أن ظهرت في شريط فيديو تطلق النار في الهواء من سلاح رشاش أيضاً على هامش الاحتفال بنتائج انتخابات محلية. وظهر السلاح بكثافة بين أيدي الأهالي في مشاجرات عشائرية ومناطقية في شمال المملكة مثل حوادث مدينة الصريح. في الوقت نفسه بدأ وجود السلاح لا بل كثرة استخدامه يسهم في زيادة رقعة الجرائم وهو واقع لا تقره السلطات الحكومية بسبب عدم وجود تحليلات رقمية وعلمية تدرس الحالات التي يستخدم فيها فعلا السلاح الفردي بصورة خارج إطار القانون وليس لأغراض الحماية والدفاع عن النفس.

لا توجد بيانات رقمية شفافة تحدد في الأردن حجم وعدد السلاح غير الشرعي ولا توجد شفافية من قبل الحكومة في المقابل بالتعامل مع هذا المستجد الحساس الذي بدأ يثير القلق في المجتمع. ويفصل خبراء الأمن بين استخدام السلاح غير الشرعي وغير القانوني في ارتكاب جرائم وجنح جنائية واستعماله لأغراض إظهار الفرح أو الابتهاج أو الاحتجاج. لكن يظهر جلياً بأن عدم وجود بيانات إحصاء وأرقام تكشف عن ظاهرة السلاح الذي يظهر بأيدي الأردنيين لأبسط الأسباب يبقى العنصر الناقص في الإطار السياسي الذي يتسبب بإقرار وزراء بارزين بالحكومة ونواب في البرلمان بمنع ولادة استراتيجية منتجة للتصدي لهذه الظاهرة. العنف الاجتماعي بالتوازي زاد على نحو ملموس في الأردن خصوصاً عندما يتعلق الأمر بإطلاق الرصاص بسبب خلافات أو ضرب مجموعة من الأشخاص أحد المواطنين أو حتى إحراق متاجر كما حصل نهاية الأسبوع الماضي في منطقة صويلح، حيث قتل شخص حرقا بالنيران التي أشعلها في محاولة لإحراق متجر ملابس.

تبذل الشرطة الجنائية الأردنية جهدا عملاقا في ملاحقة مرتكبي الجرائم والتعليمات التي أرسلت لقوات الدرك تحديدًا تصر على عدم التساهل في أي حال من الأحوال مع من يحمل السلاح علنا ويطلق النار لأي سبب خصوصا بعد الاخفاق الملموس في التصدي أمنياً لظاهرة إطلاق الرصاص احتفالا حيث عادت هذه الظاهرة إلى الحضور بعد تراخي القبضة الأمنية مؤخرا برغم التوجيهات الحاسمة في السياق التي صدرت عن القصر الملكي.

وعدم وجود بيانات رقمية تحديدًا يمكن القول بأنه العنصر الأكثر ضغطاً على أعصاب المجتمع في الوقت الذي تواجه فيه الأجهزة الأمنية المحلية المستجدات الديموغرافية والاقتصادية والسياسية بصلابة برغم العبء الكبير عليها وعدم وجود موازنات كافية وتكاثر الأخطاء الفردية التي تنتج عند بعض رجال الأمن من ضعاف النفوس بسبب الإحباط والمزاج العام حيث تم تحويل 27 رجل أمن مؤخرًا إلى محكمة الشرطة باتهامات جنائية من بينها الضرب المبالغ فيه والرشوة والإسهام في توزيع مخدرات حسب بيانات رسمية صادرة عن الأمن العام.

الرقم الوحيد العالق سياسياً في أذهان الجمهور والنخب عن عدد قطع السلاح غير الشرعي بعد الأزمة السورية عام 2011 هو ذلك الذي أعلنه في إحدى المحاضرات رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات عندما تحدث عن وجود نحو عشرة ملايين قطعة سلاح غير شرعية دخلت البلاد من دولة مجاورة خلال فوضى الربيع العربي.

لافت جداً أن هذا التصريح الشهير لعبيدات الذي كان أيضاً وزيرًا للداخلية ومديراً للمخابرات أقلق نحو عامين الأوساط السياسية والشعبية لكن الغريب أن الحكومة لم تؤكد ولم تنف هذه المعطيات الرقمية المرعبة خصوصاً أن عبيدات تساءل في المحاضرة نفسها عن أماكن وجود هذا العدد الهائل من الأسلحة الفردية رابطاً بين الرقم وتجارة تهريب السلاح النشط في عامي 2011 و 2012 من الجانب السوري. سياسياً في المقابل يحذر الكثير من المعنيين ليس من وجود السلاح الفردي فهو موجود بكل الأحوال وإن زاد عدده، ولكن من عدوى أو فيروس استخدام السلاح عند المواطن الأردني وهي النقطة الأكثر إنتاجًا للقلق حيث زادت جرأة الأشخاص على إظهار سلاحهم.

وزادت الجرأة أيضاً على إطلاق الرصاص ومع عدد كبير وغير موفق من السلاح غير الشرعي يتحدث بعض المسؤولين التنفيذيين عن سيناريوهات مقلقة جداً لها علاقة بسلوك ثقافة العنف الاجتماعي خصوصا في أجواء محتقنة سياسياً واقتصادياً. وأيضا خصوصاً بعد تعدد الحالات التي استعمل فيها أردنيون السلاح فعلاً ومن دون أجندة سياسية أو إرهابية وعلى أساس السلوك الجنائي أو للاعتراض والاحتجاج وهي حالات قتل فيها مجرمون مسلحون رجال أمن أثناء دوامهم الرسمي وأحياناً من دون سبب