عمر ملحس يرفض الاجابة : اين ذهبت 390 مليون دينار خصصت لوزارة المالية كسلفة عام 91

امتنع وزير المالية عمر ملحس عن الإجابة حول أوجه صرف وزارة المالية مبلغ ( 390 ) مليون دينار كانت وزارة المالية قد تلقتها عام 1991 م كسلفة من البنك المركزي .

وجاء في رد وزير المالية على سؤال النائب د. ديمة طهبوب أن البنك المركزي قدم سلفة للحكومة بقيمة ( 390 ) مليون دينار ، وقامت الحكومة بتسديد مبلغ ( 118 ) مليون من السلفة عامي 1999و 2000 ، وبقي مبلغ ( 272 ) مليون لم تسدد حتى اللحظة لخزينة البنك المركزي .

ويكشف الرد امتناع وزير المالية عمر ملحس عن الإفصاح عن أسباب السلفة وعن أوجه صرف وإنفاق السلفة ، كما يكشف الرد أن الحكومة لم تضع جدولا أو سقفا زمنيا لتسديد السلفة للبنك المركزي .

يأتي هذا في ظل أنباء عن سعي الحكومة لتقديم مشروع قانون جديد للضريبة لإقراره من البرلمان ، وعن حديث حكومي حول زيادة موارد الدولة وضبط وترشيد النفقات ومحاربة الفساد ، وفي ظل غضب شعبي متزايد من السياسات الحكومية تجاه رفع الأسعار والضرائب .

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وعلى إثر رد وزير المالية غير الواضح والمبهم على حد وصف الناب طهبوب قالت أنها حولت السؤال إلى استجواب ليتسنى للشعب معرفة حقيقة أوجه إنفاق أموال الدولة وأسباب التراخي والإهمال في ذلك ، مضيفة أن رد وزير المالية عمر ملحس يكشف عن قصور كبير وعن مخالفة الحكومة لما تدعيه من شفافية حول سياساتها العامة والمالية على وجه الخصوص ، وأنه على الحكومة القيام بواجباتها في تحصيل أموال التهرب الضريبي والتي تقدر بمبلغ يفوق المليار دينار حسب تقارير ديوان المحاسبة والأموال الأميرية المستحقة على شخصيات متنفذة وتنفعة ، وأن تتوقف عن سياسة استنزاف جيب المواطن الأردني وإثقال كاهله عبر رفع الأسعار والضرائب المباشرة وغير المباشرة .

من هو عمر ملحس ؟

الاسم: عمر زهير عبد الفتاح ملحس

تاريخ ومكان الولادة: السلط 30/3/1960

الحالة الاجتماعية: متزوج ولديه 3 ابناء

الوظيفة الحالية: وزيرا للمالية

المؤهل العلمي:

– ماجستير في إدارة الأعمال تخصص / المالية والبنوك الدولية من جامعة بيرمنغهام / المملكة المتحدة – 1991

– بكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص / اقتصاد من جامعة لويزيانا / الولايات المتحدة الأميركية – 1982

اهم المناصب التي شغلها:

– 2015 – 2015 رئيس مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء

– 2013 – 2015 نائب رئيس هيئة مديري مجموعة المملكة للاستثمار

– 2011 – 2015 عضو مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء

– 2010 – 2015 المدير العام لبنك الإسكان / الاردن

– 2009 – 2010 رئيس المجموعة المصرفية في بنك الإسكان / الأردن

– 2004 – 2009 مدير إدارة الخزينة والاستثمار في بنك الإسكان / الأردن

– 2002 – 2004 مدير تنفيذي في دائرة العلاقات الخارجية والاستثمار لدى بنك الإسكان / الأردن

– 2000 – 2002 مدير رئيسي لدى مؤسسة اللاينس كابيتل الامريكية / مكتب البحرين (وهي من اكبر مؤسسات الاستثمار بالعالم)

– 1999 – 2000 نائب المدير العام في بنك الدوحة / قطر

– 1998 – 1999 مدير دائرة الخزينة والاستثمار والخدمات المصرفية الخاصة في بنك الدوحة / قطر

– 1997 – 1998 مدير مركز الاستثمارات الدولية في بنك الإسكان / الأردن

– 1995 – 1997 مدير مركز الخزينة في بنك الإسكان / الأردن

– 1991 – 1995 رئيس وحدة البنوك المراسلة والعمليات المصرفية الدولية في بنك الإسكان / الأردن

– 1988 – 1990 رئيس وحدة الاستثمار في بنك الإسكان / الأردن

– 1987 – 1988 رئيس وحدة العلاقات الخارجية والاستثمار في بنك الإسكان / الأردن

– 1986 – 1987 عضو في مجموعة تطوير عمليات الفروع لدى بنك الإسكان / الأردن بالتعاون مع سيتي بنك / نيويورك

– 1985 – 1986 موظف في دائرة العلاقات الخارجية لدى بنك الإسكان / الأردن

– 1984 – 1985 موظف تدقيق في بنك الإسكان / الأردن

– 1982 – 1984 مكلف بالقوات المسلحة الأردنية

