صفحة اباحية تستدرج المواطنين وتسلب ما بحوزتهم

ضبط الشرطة ثلاثة أشخاص سلبوا مواطنين بعد استدراجهم عبر صفحة وهمية إباحية على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية الأمن العام ان العاملين في قسم بحث جنائي الرصيفة ووحدة الجرائم الالكترونية في إدارة البحث الجنائي باشروا منذ أيام التحقيق بكافة الطرق الفنية والتقنية حول معلومات وردت إليهم بقيام عدد من المشبوهين في لواء الرصيفة بإنشاء صفحة وهمية على احد مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم اباحي والقيام من خلالها بانتحال صفة فتاة والتواصل مع عدد من المواطنين واستدراجهم والقيام بسلب ما بحوزتهم من نقود وهواتف خلوية وغيرها والفرار من المكان بعد ذلك.

وأضافت إدارة العلاقات العامة والإعلام انه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات وتتبع الصحفة الالكترونية بالطرق الفنية والتقنية تمكن المحققون في وحدة الجرائم الالكترونية وقسم بحث جنائي الرصيفة من التأكد من ما وردهم من معلومات إضافة إلى تحديد هوية ثلاثة أشخاص من المشبوهين تورطوا بارتكاب عدد من تلك القضايا حيث جرى إلقاء القبض عليهم جميعا في أوقات وأماكن مختلفة بعد البحث والتحري عنهم, واعترفوا بالتحقيق معهم بارتكاب ست قضايا بذلك الأسلوب من خلال استدراج ضحاياهم عبر إحدى الصفحات الالكترونية الوهمية وسلبهم ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات ثمينة وتركهم والفرار من المكان.

واهابت إدارة العلاقات العامة والإعلام بكافة الاخوة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي اخذ أقصى درجات الحيطة والحذر عند استخدامهم لتلك المواقع, وخاصة تلك الصفحات التي تحوي وتروج لمواد غير أخلاقية, وتجنب الدخول إليها أو التفاعل معها, لكي لا يقع فريسة لمثل أولئك الأشخاص من المجرمين وضعاف النفوس.