شراكة استراتيجية جديدة للسنة الرابعة تجمع Orange الأردن مع فندق القوات المسلحة

جددت Orange الأردن وفندق القوات المسلحة مؤخراً اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي جمعتهما للسنة الرابعة على التوالي، والتي تعمل بموجبها كمزوّد حصري له لحلول وخدمات الاتصالات المتكاملة التي تشمل خدمات الخلوي والثابت والإنترنت.

وقّع الاتفاقية عن Orange الأردن، المدير التنفيذي للقطاع المؤسسي والشركات، المهندس سامي سميرات، فيما وقّعها عن فندق القوات المسلحة، المدير العام، السيد سمير السعدي.

وقال سميرات: “فخورون في Orange الأردن باستمرار هذه الشراكة مع فندق القوات المسلحة للسنة الرابعة على التوالي، والتي تجسد التزامنا بدعم قطاع القوات المسلحة الخدمية وتحسين بنيتها التحتية من خلال تزويدها بحلول وخدمات اتصالات متطوّرة وذات جودة عالية، ومصمّمة وفقاً لأحدث ما توصّلت إليه التكنولوجيا، ونثق بأن جهودنا التي لا تقف عند حد، تأتي في إطار سعينا لمساعدة زبائننا من قطاع الفنادق على تطوير أعمالهم بمنحهم الأدوات اللّازمة لتعزيز التواصل بين الموظفين والمكاتب الإدارية وزبائنهم، مما سيخفّض النفقات خاصة تلك المتعلقة بتبادل البيانات.”

ومن جانبه، عبر السعدي عن سعادته بالتعامل مع شركة رائدة في مجال الاتصالات في العالم، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في اطار حرص الفندق على استخدام افضل وسائل الاتصالات والتكنولوجيا في أعمال الفندق.

وقال أن الرسالة التي تعمل بوحي منها كل من إدارة فندق القوات المسلحة وOrange الأردن تقوم على مبدأ الرعاية الدائمة والمتكاملة لزبائنها وتقديم الامتيازات المتبادلة بما يحقق لجمهور الضيوف أفضل مستويات الرضا والرفاهية التي تتطلع اليها كلتا الشركتين، مؤكداً أـن إدارة الفندق تسعى وبشكل متواصل من خلال هذه الشراكة لتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات التكنولوجية لضيوف الفندق.

هذا ويُعنى الفندق الكائن في منطقة طبربور، والمصمم على مساحة إجمالية تبلغ 30 ألف متر مربع وفقاً لأحدث المعايير والأسس العالمية في مجال الأبنية الفندقية، بتقديم خدمات فندقية وخدمات مناسبات لضباط القوات المسلحة العاملين والمتقاعدين وأسرهم، بالإضافة للمجتمع المحلي.